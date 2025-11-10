国民的人気作品『ちびまる子ちゃん』と友禅職人が染める革小物「浅草文庫(R)」がコラボした、「ちびまる子ちゃん 浅草文庫(R) 長財布」が発売。さくらももこのイラストの雰囲気を活かして浮かび上がる、にっこり笑顔のまるちゃんといきものたちがステキな浅草文庫の長財布。色鮮やかな友禅染とぷっくりと楽しい型押しが特徴です。白くなめらかな播州特産の牛革に浮かび上がるのは、『ちびまる子ちゃん』の世界観あふれるデザイン。