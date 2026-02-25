元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄が、友人である人気女優とのストイックすぎる私生活を明かし、スタジオの面々を驚かせる場面があった。

【映像】人気女優と自宅で撮影したパジャマ姿

ABEMAで配信中の『愛のハイエナ5』は、“愛”をテーマに人間の『欲望』をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく遠慮を知らないドキュメントバラエティである。ニューヨーク（嶋佐和也、屋敷裕政）がMCを務め、さらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）がレギュラー出演する同番組にゲスト出演した森は、自身のプライベートな交友関係について赤裸々に語った。

番組内で芸能界の交友関係を問われた森は、「『イエーイ！』みたいな飲み会は本当に、してないんで」と前置きした上で、自宅で女優の井桁弘恵と食事をしながら飲む仲であることを明かした。売れっ子同士の二人が家でどのような会話を繰り広げているのかと嶋佐和也から追求されると、森は「悩み」と即答。華やかなイメージとは裏腹な、ガチすぎる相談内容の詳細を語り始めた。

森によると、自身と井桁は同じ番組の別々の回にゲストとして呼ばれることが多いため、互いに「この番組どうだった？」「どういう立ち位置で行けばいい？」「このアンケートどうやって書いた？」といった、極めて具体的な戦略について情報交換をしているという。番組への向き合い方や事前の準備について真剣に議論し合う二人の様子に、屋敷裕政は「お互い、まだまだ売れたそうやな！」と鋭くツッコミを入れ、スタジオは大きな笑いに包まれた。