「韓国の方に引用で、破れたキンパと言われてます」



【写真】見比べると、確かに毛柄にそっくり！(笑)

韓国の国民的料理として知られる「キンパ」。ごま油香る海苔の中に、色とりどりの具材とごはんがぎっしり詰まった韓国風海苔巻きですが、今、そのビジュアルにそっくりなワンちゃんがSNSを席巻しています。



話題を呼んでいるのは、2歳の女の子「くつした」ちゃん。飼い主である信楽焼たぬきのくつしたさん（@kutsu_shigatanu）が投稿した写真が大きな注目を集めました。



くつしたちゃんの艶やかな黒い被毛は、まさにキンパを包む香ばしい海苔のよう。そして胸元にある真っ白な被毛の柄に注目し、キンパの画像と見比べてみると、海苔が少し破れて中からふっくらとした白いごはんがはみ出している様子にそっくりなのです。この美味しそうで愛らしい奇跡の一致に、14万件を超える“いいね”が寄せられました。



韓国で食べ物の名前は“最高の賛美”！？

ーー引用を目にしたとき、どのような感想を持ちましたか。



「韓国の方のたとえがとてもかわいらしくて、おもしろいなぁと思いました」



ーー投稿が非常に大きな反響を呼びましたね。



「こんなに反響があるとは思っていなかったので率直にうれしいです。特に韓国の方からの反響が多くて、『名前をキンパにしよう』なんてコメントまでいただいたりして、すごくハマった投稿だったんだなぁと思いました」



ーー印象に残ったリプライはありますか？



「韓国の方からの『タキシードに白い靴下履いてる。完全にファッション強犬』という声や、『韓国では犬に食べ物の名前をつけると長生きすると信じられている。一番好きなものを名前につけるのは最高の賛美』という文化を教えてくれたリプライが楽しく、興味深かったですね」



ーーくつしたちゃんの魅力を教えてください。



「愛らしいお顔と、今回話題になった胸元にある謎の白い模様でしょうか。これまでにもいろいろなものにたとえられてきました。性格はおまぬけなところがあって、“ボーロキャッチ”がうまくできず、背中の上にボーロがのったまま気づかないことも。そんな運動神経が少し鈍いところもまたかわいいんです」



リプライ欄には、言語の壁を越えて届いたユーモアあふれるニックネームに、思わず吹き出してしまうといった声が続々と寄せられています。



「あまりにも的確」

「致命的にかわいいですね」

「名前をキンパに変えよう！」

「最高に好きですwwwwww」

「ご飯はみ出ちゃってるよ〜」

「ああ〜キンパ食べたくなった」

「素敵な気持ちが国境を超えてくれる」

「韓国の人が付けるニックネームのセンスが面白すぎる」

「完全に“生きてるキンパ”で草（笑）。かわいすぎて食べられないやつ」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）