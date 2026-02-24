ソフトバンクは、ZTE製の子ども向け携帯電話「キッズフォン4」を2026年2月20日に発売。

AIが漢字の読み方などを教えてくれる「これなにAI」

登録している宛先のみ通話やメールができる機能を実装。子どもの居場所が確認できる「位置ナビ」を有料で提供するほか、子どもが帰宅すると保護者に通知が届く「ただいま通知」、交通系ICカードを利用すると通知が届く「タッチでメール」、「防犯ブザー」などの各種見守り機能を搭載する。

ウェブブラウザーやアプリのインストール機能は非搭載で、有害サイトやSNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）でのトラブルを防止する。利用時間制限や遠隔ロック、IPX5/8防水、IP6X防塵、「MIL-STD-810G」準拠の耐衝撃性能を備える。

静止画のほか動画も撮れる約800万画素カメラを背面に装備。カメラで撮影するとAI（人工知能）が漢字の読み方などを教えてくれる、学習サポート機能「これなにAI」（オン/オフの切り替えが可能）、「クッピーラムネ」の壁紙など、子どもが楽しく使える機能を備える。前面カメラは約500万画素。

約3.6型HD（1280×720ドット）TFT液晶ディスプレーを搭載。メモリーは2GB、内蔵ストレージは64GB。バッテリー容量は2000mAh。IEEE 802.11b/g/n準拠の無線LANをサポートする。Bluetoothは非対応。

カラーはライトブルー、ラベンダー、ブラックの3色。