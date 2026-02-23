ÄêÈÖ¥á¡¼¥«¡¼¤òÈò¤±¤Æ¤¤¿¼«Ê¬¤¬¡¢¥½¥Ë¡¼¤Î¥Ç¥¸¥«¥á¤ò»È¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÌ£¡×
»£±Æ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢µá¤á¤ë²è¼Á¡¢»Å»ö¤Î¤ä¤êÊý¡£¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤æ¤¯¨¡¨¡¡£
2025Ç¯12·î¡¢ËÍ¤Ï¥½¥Ë¡¼¤Î¥ß¥é¡¼¥ì¥¹°ì´ã¡Ö¦Á7 V¡ÊILCE-7M5¡Ë¡×¤ò¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤ÆÇã¤Ã¤¿¥ì¥ó¥º¤ÏÍ¥ÅùÀ¸¤ÊÉ¸½à¥º¡¼¥à¤ÎSEL2470GM2¡£
¹ØÆþÌÜÅª¤Ï»Å»ö¤Î¤¿¤á¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢»Å»ö¤Ç»È¤¦¥Ç¥¸¥«¥á¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥½¥Ë¡¼¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Èó¾ï¤ËÂç¤¤Ê·èÃÇ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÍ¤ÏÄ¹¤é¤¯ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¤ÎX-T4¤ò¥á¥¤¥óµ¡¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÁ°¤Ï¥Õ¥¸¤ÎX-T2¡¢¤½¤ÎÁ°¤ÏPentax¤ÎK-1 Mark II¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÁ°¤Ï¥ª¥ê¥ó¥Ñ¥¹¤ÎE-520¡£¹ç´Ö¤ËGR¤ä¥Ý¥é¥í¥¤¥É¤Ê¤É¤â¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ä¥¥ä¥Î¥ó¤â¥Ë¥³¥ó¤â¥½¥Ë¡¼¤â¡¢°ìÅÙ¤â»È¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡©
¤¨¤§¡¢¤¨¤§¡¢¤½¤ÎÄÌ¤ê¡£¤¤¤ï¤æ¤ëÂç¼ê¤Î¥«¥á¥é¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢¤¢¤¨¤ÆÈò¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Ä¤¤¤Ë¥½¥Ë¡¼¤Î¦Á¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¥½¥Ë¡¼¤Î¥«¥á¥é¤â¤È¤Ã¤¯¤Ë¶È³¦Âç¼ê¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
¤Ê¤¼»°Âç¥á¡¼¥«¡¼¤Î¡¢¤½¤ì¤â¥½¥Ë¡¼¤òÁª¤ó¤À¤Î¤«¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¤ªÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥ºº²¤òËº¤ì¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿
Ä¾¶á¤Þ¤Ç»Å»ö¥«¥á¥é¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¤ÎX-T4¡£¥Õ¥¸¤Î¿§¤äAPS-C¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤¬¹¥¤¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¥À¥¤¥ä¥ëÁàºî¤Ë¤è¤ë¡Ö¥«¥á¥é¿¨¤Ã¤Æ¤ë¤¼¡×¤È¤¤¤¦´¶¿¨¤â¹¥¤¤ÊÍ×°ø¤Ç¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¶áÇ¯¤Î¥Õ¥¸¤ÏT¥·¥ê¡¼¥º¤äH¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¡¢¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¤ÎÈ¯Çä¥Ú¡¼¥¹¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤¬µ¤¤¬¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¥é¡¼¥¸¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ÎGFX¥·¥ê¡¼¥º¤â´Ö³Ö¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¤³¤ì¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¤«¡Ë¡£
¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËX half¤äinstax¥·¥ê¡¼¥º¤Î½¼¼Â¤Ê¤É¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëÅª¤ÊÊýÌÌ¤¬ÌÌÇò¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤¬¡¢ËÍ¤¬¥Õ¥¸¤Ëµá¤á¤ëÍýÁÛ¤È¥º¥ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥¸°ÊÁ°¤Î¥á¥¤¥óµ¡¤Ç¤¢¤Ã¤¿K-1 Mark II¤â¤Þ¤¿¡¢¸÷³Ø¥Õ¥¡¥¤¥ó¥À¡¼¤Î¸«±þ¤¨¤ÏÊÌ³Ê¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢AFÀÇ½¤äISO¤Ê¤É¤Î´Ø·¸¤Ç¡¢¶áº¢¤Î»Å»ö¤Ë»È¤¦¤Î¤Ï¤Á¤ç¤¤¤È¸·¤·¤¤¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢Âç¼ê¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¶¯¤¤¸ÄÀ¤ò¡¢»Å»ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ»È¤¤¤³¤Ê¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤½¤ì¤Ã¤ÆÂç¼ê»ñËÜ¤ËÆÇ¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¡©¡×¤ÈÊÔ½¸Éô°÷¤Ë¥º¥Ð¥ê¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸À¤¤¤¨¤ÆÌ¯¡£¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥ºÅªµ¤³µ¤Ç¥«¥á¥é¤ò»È¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤ò¡Ö¤¢¤¨¤Æ¡×»Å»ö¤Ç³èÍÑ¤·¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡£
¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î°ÂÄêÀ¤âµá¤á¤ë¤è¤¦¤Ë
¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÄ¤¤È¿¹³¿´¤Ï»Å»ö¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤ÎÁ°¤Ë¾¯¤·¤º¤ÄÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤æ¤¯¤³¤È¤Ë¡£
ºÇ¶á¤Ï¼«Âð¤Ç¥ì¥Ó¥å¡¼»£±Æ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ï¥¢¥×¥ê¤ä¥Æ¥¶¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¥«¥á¥é¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¸¤Ç¤â°ìÄÌ¤ê¤Î»£±Æ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤äÊªÂ¤ê¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÁàºî¤¬²÷Å¬¤Ê¥á¡¼¥«¡¼¤È¤Ê¤ë¤È¡¢»×¤¤¤Ä¤¯¤Î¤Ï¥¥ä¥Î¥ó¤«¥½¥Ë¡¼¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥½¥Ë¡¼¤Î¡Ö¦Á7R V¡×¤ò¿ô½µ´Ö¤ª¼Ú¤ê¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¡¢¼èºà¤ä¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ç»È¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
»È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¼Â´¶¡¢¤¤¤äÄË´¶¤·¤¿¤Î¤¬¡¢²÷Å¬¤¹¤®¤ë¥¢¥×¥ê¤ÎÀÇ½¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡Ö¥¢¥×¥ê¤ÈÀÜÂ³Ãæ¤Ë¥«¥á¥éÂ¦¤Î¥Ü¥¿¥óÎà¤òÁàºî¤Ç¤¤ë¡×¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤¬¤â¤Ã¤È¤âµá¤á¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡Ê¥Õ¥¸¤Ï¤³¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ë¡£¥½¥Ë¡¼¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥à¥¦¥§¥¢¤Î¹¹¿·¤âÀºÎÏÅª¤À¤«¤é¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ø¤Î¿®ÍêÅÙ¤â¹â¤¤¡£
¡Ö¥½¥Ë¡¼ÎÉ¤¤¤Ê¤¡¡¢GM¥ì¥ó¥º¤Î²è¼Á¤âÎÉ¤¤¤Ê¤¡¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌðÀè¡¢¦Á7¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ë¦Á7 V¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¡£¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¡¢¿·¤¿¤ÊÁêËÀ¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡Ä¡©
ºÇ¸å¤Î³ëÆ£
»Å»ö¤Ç¤ÎÍÍÑÀ¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢ÌÂ¤¦¤³¤È¤Ê¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢ËÍ¤Î¶»¤Ë»Ä¤ë¤ï¤º¤«¤Ê¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¤¬¡Ö¤¤¤Þ¤µ¤éÂç»ñËÜ¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë·Þ¹ç¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤Þ¤¹¡£
Pentax¤Ï¸÷³Ø¥Õ¥¡¥¤¥ó¥À¡¼¤Ë¹û¤ì¤¿¡£¥Õ¥¸¤Ï¿§¤È¥á¥«¥Ë¥«¥ë¤Ë¹û¤ì¤¿¡£¤Ç¤Ï¥½¥Ë¡¼¤Ï¡© ¹çÍýÀ¤ä»Å»ö¤Ç¤Î±¿ÍÑ¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡© ¤½¤ì¤¬¤ªÁ°¤Îµá¤á¤ë»£±ÆÂÎ¸³¤Ê¤Î¤«¡©
¥è¥É¥Ð¥·¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤¦ÁíÉðÀþ¤Î¼ÖÆâ¤Ç¡¢ÉÔ°Â¤È³ëÆ£¤¬µîÍè¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤¡¡¢ËÜÅö¤Ë¥½¥Ë¡¼¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡£¼«Ê¬¤Î"¼Ì¿¿"¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤¸¤ã¤¢¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡Ä!?
¤½¤³¤Ë¡¢¤«¤¯¤âÎäÀÅ¤Ê¼«Ê¬¤Î¥Ú¥ë¥½¥Ê¤¬¸À¤¤Êü¤Á¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º»Å»ö¤Ç»È¤¨¤ë¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤ò°ìÂæ¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¡© ¦Á7¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤é´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×
¡Ä¡Ä
¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä
¤½¤ì¤Ï¤½¤¦¤À¤Ê¤Ã¡ª
·ëÏÀ¡§ÎÉ¤¤¤Í¡¢¥½¥Ë¡¼
¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢°ìÉô´Å¤á¤ÊÈ½ÃÇ¤Ï¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â»Å»ö¤Ç»È¤¦¥«¥á¥é¤ä¥ì¥ó¥º¤Ï¥½¥Ë¡¼¤Ë°Ü¹Ô¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¼¡Âè¤Ç¤¹¡£¥¢¥×¥ê¤âÂçÊÑ½ÅÊõ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êGM¥ì¥ó¥º¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Î¥È¥Ã¥×²èÁü¤ÏSEL2470GM2¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ñ¤Ã¤È»£¤Ã¤Æ¤â¤³¤Î¶Ì¥Ü¥±¤Ç¤¹¤è¡£
ÊØÍø¤µ¤òµý¼õ¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÉ½¸½¤¹¤ëÆ»¤Ï¤¢¤ë¡£¡Ö¶È³¦¤ÎÀµ²ò¥«¥á¥é¡×¤ò»È¤¦¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢Ìµ¸ÄÀ¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
Åö¤¿¤êÁ°¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°ìÌÜ¹û¤ì¥Ù¡¼¥¹¤Ç¥«¥á¥é¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¿È¤«¤é¤¹¤ë¤È¿·Á¯¤Ê»ëÅÀ¤Ç¤·¤¿¡£¤Û¤é¡¢ÊØÍø¤¹¤®¤ë¤â¤Î¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤«¥¦¥é¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤¸¤ã¤¢¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡© Â¿¾¯¤ÏÉÔÊØ¤Ç¥¯¥»¤¬¤¢¤ëÊý¤¬¡¢»È¤¤¤³¤Ê¤·¤¿¤È¤¤Ë¶¯¤½¤¦¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£
º£½µËö¤Ë¤Ï¡¢²£ÉÍ¤Ç¥«¥á¥éµ¡ºà¤ÎÅ¸¼¨²ñ¡ÖCP¡Ü2026¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
CP+¤Û¤É¡¢¥«¥á¥é¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¾ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿¨¤ì¤Æ¡¢»î¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡Ö¤³¤¦»È¤¤¤¿¤¤¤Ê¡×¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¤Ë¤ÏÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¡Ê¥á¡¼¥«¡¼¤Î¿Í¤È¤âÏÃ¤»¤Þ¤¹¤·¤Í¡Ë¡£¤µ¤¡¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¥«¥á¥é¤Ë²¿¤òµá¤á¤Þ¤¹¤«¡©