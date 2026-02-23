¼«Ì±¡¦ÎëÌÚ¹ÊóËÜÉôÄ¹¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤á¤°¤ë¡Ö¥Ò¥È¥é¡¼¿òÇÒ¡×Åê¹Æ¤ËÈ¿ÏÀ¡¡¡Ö»ö¼Â¤Ï°ìÀÚ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎëÌÚµ®»Ò¹ÊóËÜÉôÄ¹¤¬2026Ç¯2·î22Æü¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ò¤á¤°¤ë¡Ö»ö¼ÂÌµº¬¤ÎÅê¹Æ¡×¤ËÂÐ¤·¡¢X¤ÇÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£
¡Ö»ö¼ÂÌµº¬¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¶¯¤¤°ãÏÂ´¶¡×
È¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢½µ¥×¥ìNEWS¤¬Æ±Æü¤ËÇÛ¿®¤·¤¿¡Ö¡ÚÆÈºÛ¥¯¥¤¡¼¥ó¡Û¹â»Ô¼óÁê"¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê"¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë2026¡Á2028¡×¤È¤Îµ»ö¤À¤Ã¤¿¡£
µ»ö¤Ç¤Ï¡¢½°±¡Áª¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤¬Âç¾¡¤·¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î¹â»Ô¼óÁê¤Ïà¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂêá¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¤ÈÏÀ¤¸¡¢¡ÖËÉ±ÒÈñÁýÀÇ¡×¤ä¡ÖÈó³Ë»°¸¶Â§¤Î¸«Ä¾¤·¡×¤Ê¤É¤Î²ÄÇ½À¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢°ìÈÌ¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Æ±µ»ö¤ò°úÍÑ¤·¡Ö¥¢¥É¥ë¥Õ¥Ò¥È¥é¡¼¤ò¿òÇÒ¤·¤Æ¤ë¿Í´Ö¤¬ÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë¤¤¤ëÃÏ¹ö¡£¼«Ì±ÅÞ¤ËÅêÉ¼¤·¤¿¿Í¤Î¤É¤ì¤À¤±¤¬¤½¤ì¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡×¤Ê¤É¤È¥Ý¥¹¥È¡£Åê¹Æ¤Ï4700·ï°Ê¾å³È»¶¤µ¤ì¡¢990·ïÄ¶¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
ÎëÌÚ»á¤Ï¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¡¢¡Ö»ö¼ÂÌµº¬¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¶¯¤¤°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤ÆÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ø¥¢¥É¥ë¥Õ¡¦¥Ò¥È¥é¡¼¤ò¿òÇÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤Ê¤É¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï°ìÀÚ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤½¤Î¤è¤¦¤Êº¬µò¤Ï¡¢µ»öËÜÊ¸¤Î¤É¤³¤Ë¤â¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¼èºà¤äÎ¢ÉÕ¤±¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢½µ¥×¥ìNEWS¤Ë¤è¤ëµ»ö¤Ï¹â»Ô»á¤ò¤á¤°¤ëÀ¯¼£ÅªÉ¾²Á¤ä¾ÍèÍ½Â¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÆÃÄê¤Î»×ÁÛ¤ä¿ÍÊª¿òÇÒ¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¢¥É¥ë¥Õ¡¦¥Ò¥È¥é¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÌ±¼ç¼çµÁ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÈÝÄê¤¹¤ëÃ»ÍíÅª¤Ê¥ì¥Ã¥Æ¥ëÅ½¤ê¡×
ÎëÌÚ»á¤Ï¡ÖÁªµó¤Î·ë²Ì¤È¤·¤ÆÂ¿¿ô¤ÎµÄÀÊ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤â¤Ã¤Æ¡ØÆÈºÛ¡Ù¤È·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤â¡¢Ì±¼ç¼çµÁ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÈÝÄê¤¹¤ëÃ»ÍíÅª¤Ê¥ì¥Ã¥Æ¥ëÅ½¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¤â¼çÄ¥¡£¡ÖµÄÀÊ¤Ï¡¢¼ç¸¢¼Ô¤Ç¤¢¤ë¹ñÌ±¤ÎÁªÂò¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¿¿¤ËÊ¿ÏÂ¤ò´õµá¤·¡¢¤½¤Î¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥É¥ë¥Õ¡¦¥Ò¥È¥é¡¼¤ÎÌ¾¤ò·Ú¡¹¤·¤¯°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¼«ÂÎ¡¢ÅþÄì¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Îò»Ë¤ÎÈá·à¤òâä¾®²½¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤â»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸µÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢·ûË¡²þÀµ¤ä¶ÛÄ¥»öÂÖ¾ò¹à¡¦¥¹¥Ñ¥¤ËÉ»ßË¡¤ò¤á¤°¤ë¼çÄ¥¤â¸«¤é¤ì¤¿¤¬¡¢ÎëÌÚ»á¤Ï¡Ö·ûË¡²þÀµ¤ÎµÄÏÀ¤ä¶ÛµÞ»öÂÖ¾ò¹à¡¢¥¹¥Ñ¥¤ËÉ»ßË¡¤Î¸¡Æ¤¤Ï¡¢¹ñÌ±¤Î¸¢Íø¤ä°ÂÁ´¤ò¤¤¤«¤Ë¼é¤ë¤«¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¸ø³«¤Î¾ì¤ÇµÄÏÀ¤µ¤ì¤ë¤Ù¤À¯ºö²ÝÂê¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö»¿ÈÝ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¹¤¬¡¢»ö¼Â¤Ë´ð¤Å¤«¤Ê¤¤¶ËÃ¼¤ÊÉ½¸½¤Ç¶²ÉÝ¤òÀú¤ë¤³¤È¤Ï¡¢·úÀßÅª¤ÊµÄÏÀ¤ò±ó¤¶¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡ÖÌ±¼ç¼çµÁ¤Ï¡¢°Û¤Ê¤ë°Õ¸«¤òÇ§¤á¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢»ö¼Â¤ÈÏÀÍý¤ÇµÄÏÀ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀ®¤êÎ©¤Á¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢º¬µò¤Ê¤Èðëî¤äÎò»ËÅªÆÈºÛ¼Ô¤È¤Î°Â°×¤ÊÈæ³Ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÎäÀÅ¤ÇÀÕÇ¤¤¢¤ëÅê¹Æ¡¢È¯¸À¤òµá¤á¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÈãÈ½¤Î¤¿¤á¤ÎÈãÈ½¤Ë°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¡¢¸½¼ÂÅª¤ËÆñ¤·¤¤¡×
ÎëÌÚ»á¤ÎÁÊ¤¨¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤â¡¢°¼Á¤Ê¥Ç¥Þ³È»¶¤äÈðëîÃæ½ý¤Ë¤Ï¡¢Ë¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò¤¹¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤Ç¡¢¸ÄÊÌ¤ÎµÄ°÷¤¬ÂÐ±þ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅÞ¤È¤·¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ë...¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡¢µÄ°÷¤µ¤ó¤È¤½¤Î»öÌ³½ê¤Ë²áÅÙ¤ÊÉé²Ù¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¡×¤Ê¤É¡¢¸·³Ê¤ÊÂÐ±þ¤òµá¤á¤ëÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÅÔ¹ç¤Î¤¤¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¸À¤¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¡¢ÅÔ¹ç°¤¤¤³¤È¤Ë¤Ï²óÅú¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤Î»ØÅ¦¤â¤¢¤ë¡£ÎëÌÚ»á¤Ï¡¢¡Ö¤ª´ó¤»¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¡¢¸ÄÊÌ¤Ë¤ªÊÖ»ö¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÊÖ¿®¡£
¡Ö¸ÄÊÌÊÖ¿®¤¬¾ï¤ËºÇÅ¬²ò¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤Ï¡¢É¬Í×¤ÊÏÀÅÀ¤òÀ°Íý¤·¡¢¹Í¤¨¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÈãÈ½¤Î¤¿¤á¤ÎÈãÈ½¤ä¡¢²±Â¬¤Ë´ð¤Å¤¯¤´»ØÅ¦¤Ë°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¡¢¸½¼ÂÅª¤ËÆñ¤·¤¤ÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£