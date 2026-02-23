この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「【5分集中】1回で変化を感じて！ガチガチ肩甲骨を一気にはがす背中スッキリストレッチ」と題した動画を公開しました。この動画では、固まりがちな肩甲骨周りを集中的にほぐし、背中をスッキリさせる約5分間のストレッチを紹介しています。



プログラムは、背中の後ろで肘を90度に曲げ、上下に動かすストレッチから始まります。のが氏は、胸を張って背筋を伸ばした状態で行うことがポイントだと解説。続いて、両手を頭の後ろで組み、肩甲骨を寄せるように肘を開閉する動きや、両腕を組んで上半身を大きく回す動きで、肩周りの可動域を広げていきます。



中盤では、両手を上げた状態から片方ずつ肘を脇腹に引き寄せる動作を紹介。のが氏は、肩甲骨を中央に寄せることを意識すると効果的だと説明しています。プログラムの最後には、片方の肘を反対の手でつかみ、二の腕の裏側にある三頭筋を伸ばすストレッチを行い、腕の疲れもケアします。



動画は約5分と短く、座ったまま行えるため、デスクワークの合間や一日の終わりに手軽に取り入れられます。つらい肩や背中のこりに悩んでいる方は、このストレッチを試してみてはいかがでしょうか。