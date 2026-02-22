タイで撮影された最新写真集のタイトル『AS IF』は、あまつ自身が考案した。

「直訳すると “まるで〜のように” という意味。『現実かもしれないし、そうではないかもしれない』という距離感の表現が写真集のテーマに合っているかなと考えました」

表紙カットはゴーゴーバーで撮影されたもの。深紅のボンデージに身を包み、こちらを見つめる視線が印象的だ。

「アダルティで非現実的なロケーションに負けないよう “誘惑” を意識して撮影に臨みました。優しく妖しく誘い込むイメージで、非現実感を強く感じられるといいなと思っています」

新たな “あまつ様” ワールドをぜひ体験してほしい。

あまつまりな

12月28日生まれ 2.5次元出身 T164 2020年に「あまつ様」から「あまつまりな」に改名し、現実界へ “転生” 。艶やかさに磨きをかけ、グラビアを中心に活動する2.5次元モデル。特技は裁縫、好物は日本酒。最新情報は、公式X（@R_Ap8_）、公式Instagram（@r_ap82_）にて

※あまつまりな写真集『AS IF』は3月13日（金）発売！

写真集の発売を記念してイベントの開催が決定！ 女神・あまつ様に会えるチャンス！！豪華特典を用意してお待ちしています。

■発売記念握手会 3月15日（日）13:00〜／会場：タワーレコード渋谷店

■発売記念オンラインサイン会 3月17日（火）19:00〜