「仮面ライダーアマゾンズ」の黒崎武役などで知られる元俳優の三浦孝太さんが22日までに、自身のインスタグラムを更新。弟で俳優の三浦涼介と久々に再会したことを明かし、2ショットをアップした。



今回は「久々のツーショット」と兄弟写真をアップ。涼介が出演していた舞台「サド侯爵夫人」の福岡公演の楽屋見舞いをした際のもので「#サド候爵夫人」「#福岡」「#大千穐楽」「#いつぶりの三浦兄弟？」とハッシュタグを添えていた。



41歳になった孝太さんはあごひげを蓄え精悍な雰囲気。フォロワーも「素敵な兄弟」「並んでみるとやっぱり似てますね！」「世界で一番の兄弟」「貴重なお写真」「二人は本当にハンサム」「2人とも、めちゃくちゃ良い笑顔」といった声が上がっていた。



孝太さんは俳優・三浦浩一と2019年に亡くなった純アリスさん夫婦の二男。19歳から舞台を中心に活躍し、韓国ドラマ「赤と黒」で映像デビュー。2021年に芸能界を引退し、その後は大分県へ移住し、お笑いコンビ・カラテカとして活動し、現在は清掃会社を経営する入江慎也さんが営むハウスクリーニング業の大分のエリアマネジャーとして働いている。



また2025年12月6日に、「2年間お付き合いしていた方と結婚しました」と報告。「母親に会わせたかったな 絶対仲良しになってたな」とつづっていた。



（よろず～ニュース編集部）