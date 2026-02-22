グローバルアーティスト・JISOOとハローキティがキュートなコラボ！

世界的な人気を誇るJISOOが、こよなく愛するサンリオキャラクター 「ハローキティ」とのコラボレーションアイテムがついに日本で発売される。

お揃いのピンクとブラックの衣装とリボンをまとった特別仕様のデザインをはじめ、ここでしか手に入らないキュートなコラボグッズが登場する。

ぬいぐるみやミラー、ブラシなどのへアアイテム、 ラゲージタグやパスポートケースなどのトラベルアイテムがラインナップ。 韓国で開催されたPOP UPではSOLD OUTが続出した、数量限定の大人気グッズが登場する。

ついに日本で販売される貴重な機会をお見逃しなく。

（C） 2026 SANRIO CO., LTD. (Appl No.KHK26004)