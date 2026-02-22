「年間ベストショット確定！」坂本花織の“全員集合”ショットに反響続々…「まさに魔法のような一枚」【冬季五輪】

坂本が撮影した全員集合の写真に反響が続々寄せられた(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪は現地時間2月21日、フィギュアスケートのエキシビションが行われ、選手たちがリンクの上で圧巻のパフォーマンスを披露し、観客をわかせた。

最後には“恒例”の自撮りが行われ、坂本花織がカメラを持って、出場した選手たちと記念撮影。ISUの公式インスタグラムは「皆さんお待ちかねの、SHOWTIME自撮りです！」と記し、この1枚の写真を投稿。同公式Xでも同じく紹介され、ファンが続々と反応した。

X上のファンからは「素敵な写真ですね。素晴らしいショーを皆さんありがとうございました！カオリちゃん、競技会で見られなくなるのは寂しいけれど、これからの幸運と成功を心から祈っています！」「年間ベストショット確定！カオリ、アリサ、そしてスケートファミリー勢揃いでまさに魔法のような一枚ですね」「この写真のオーラ、マジでヤバすぎる」「なんて素敵な瞬間！カオリちゃんもみんなも、オリンピックのリンクで一緒に笑っていて……まさに純粋な喜びそのものですね！シェアしてくれてありがとう！」と、絶賛する声が多く届けられた。

