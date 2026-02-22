年収720万円という同世代の平均年収を大きく上回る収入を持ちながら、早々に婚活を諦めた自由田さん（仮名・28歳）。彼が恐れたのは、結婚により自由な生活と趣味を奪われ、「都合の良い財布」にされる未来でした。金銭的余裕があっても結婚を選ばない20代男性のリアルな本音と、その背景にある結婚に対するハードルとは。本記事では、高年収ゆえに婚活で絶望した20代男性の事例を紹介します。

20代・年収720万円でも「家族を養う」には足りないという実感

「手取りにすると月30万円台後半です。都内で専業主婦の妻を養うとなると、決して裕福とはいえません」

都内の大手IT企業に勤める自由田さん（仮名・28歳）は、自身の懐事情を冷静に分析します。自分の自由な時間を何よりも愛する、自由田さんの現在の額面年収は約720万円です。20代としては高収入ですが、金銭的な余裕を感じている様子はありません。

「税金や社会保険料が引かれると、手元に残るお金は驚くほど減るんです」

独身である現在の生活は、決して派手ではありません。都内の1LDKマンションの家賃や毎月の生活費を支払い、残ったお金は愛車の維持費や週末に友人たちと出かけるキャンプ、最新のゲームといった趣味にすべて充てています。

「自分のためだけにお金と時間を使える毎日に満足しています」

20代後半に差し掛かり、自由田さんも周囲の結婚ラッシュに焦りを感じて婚活アプリに登録しました。若さと高年収という条件が揃っているため、女性とマッチングすること自体に苦労はありませんでした。しかし、実際に何人かの女性と会って将来の話をするうちに、強い違和感を覚えるようになります。

「結婚後は仕事をセーブしたい、いずれは専業主婦になりたいという女性が多かったんです。僕の収入を当てにされているというか、ただの都合のいいお財布として見られているような気がして」

月3万円のお小遣いより、今の自由な生活と趣味を守りたい

もし結婚して自分が一家の大黒柱になれば、今の自由な生活は根底から崩れてしまいます。

「ネットの掲示板やSNSを見ると『既婚者の小遣いは月に3万円』『昼食はワンコイン』という同世代の書き込みばかりです。正直、ぞっとしました」

額面で700万円以上稼いでいても、手取りは500万円台にとどまります。そこから都内で家族を養い、今の物価高のなかで生活費を捻出する。さらに将来の子どもの教育費まで貯めるとなれば、自分のためにお金や時間を使う余裕は一切なくなります。

「休日は家族サービスに追われ、維持費のかかる趣味の車も手放すことになるかもしれません。僕には到底耐えられません」

結婚生活のシミュレーションを頭のなかで繰り返すほど、自由田さんのなかで失うものの大きさがはっきりしていきました。自分が毎日必死に働いて稼いだお金が、すべて家族の生活費や子どものために消えていく。そう考えたとき、結婚は幸せな未来ではなく、ただの重い負担に思えてしまったのです。

「もちろん、友人の子どもを見て、賑やかな家庭をうらやましいと思う瞬間は確かにあります」自由田さんは少し視線を落としていいます。

「でも、今の自由を手放してまで結婚したいかと言われると、どうしても踏み切れませんでした。誰かに気を遣うことなく、自分の好きなように生きていくほうが僕の性に合っているんです」

結局、自由田さんは数ヵ月で婚活アプリを退会しました。28歳にして早々に婚活市場から離れ、友人たちと趣味を満喫する日々を送っています。

高年収という好条件を持ちながらも、今の生活水準や自由な時間を天秤にかけた結果、自ら独身を貫く道を選んだのです。

20代が結婚をイメージできる世帯年収は「800万円」

自由田さんのように、平均以上の収入がありながら結婚しない選択をする若者は珍しくありません。

SMBCコンシューマーファイナンスが発表した「20代の金銭感覚についての意識調査2026」のデータには、若い世代が結婚や子育てに抱く金銭的なシビアな現実が明確に表れています。

全回答者に結婚しようと思える世帯年収額を尋ねたところ、20代の半数以上が結婚をイメージできるラインは「年収800万円」でした。前回の調査では「年収700万円」で半数を超えていたため、結婚に対する世帯年収のハードルは確実に上昇しています。

また、「年収がどんなに多くても、結婚したいと思えない」と回答した20代が31.3％にのぼりました。これも前回調査から5.4ポイント増加しており、経済的条件に関わらず結婚というシステム自体を選択しない層が増加していることを示しています。

さらに、1人目の出産・子育てをしようと思える世帯年収額も、半数以上が「年収900万円」と回答し、前回調査の「年収800万円」から大きくハードルが上がりました。こちらでも「年収がどんなに多くても、したいと思えない」という割合が34.1％に増加しています。

物価高や税負担の増加が続く現代において、結婚や子育ての経済的負担は20代にとって重くのしかかっています。自分の生活水準や自由を守るために独身を貫く生き方は、現代の若者たちにとってのリアルな選択肢の1つとなっているといえるでしょう。

［参考資料］

SMBCコンシューマーファイナンス「20代の金銭感覚についての意識調査2026」