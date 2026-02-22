[2.21 オランダ・エールディビジ第24節](アムステルダム・アレナ)

※29:00開始

<出場メンバー>

[アヤックス]

先発

GK 26 M. Paes

DF 2 ルーカス・ローザ

DF 5 オーウェン・ワインダル

DF 15 ユーリ・バース

DF 37 ヨシプ・シュタロ

MF 6 ユーリ・レヘール

MF 28 キアン・フィツジム

MF 48 ショーン・ステュア

FW 9 カスパー・ドルベリ

FW 11 ミカ・ゴドツ

FW 43 ラヤーン・ブニーダ

控え

GK 12 ジョエリ・ヒールケンス

GK 52 P. Reverson

DF 3 アントン・ガーエイ

DF 24 ジョルシー・モキオ

DF 30 アーロン・バウマン

DF 32 冨安健洋

MF 10 オスカル・グロフ

MF 68 A. Ouazane

FW 7 M. Carrizo

FW 17 オリバー・エドバールセン

FW 23 スティーブン・ベルフハイス

FW 25 ボウト・ベグホルスト

監督

Fred Grim

[NECナイメヘン]

先発

GK 1 ゴンザロ・クレッタス

DF 3 フィリップ・サンドレル

DF 4 アフメッジャン・カプラン

DF 14 エリ・ダサ

MF 6 ダルコ・ネヤシュミッチ

MF 10 チャロン・チェリー

MF 11 バサル・オナル

MF 20 ノエ・ルブレトン

MF 23 佐野航大

MF 25 サミ・ウィッサ

FW 30 ブライアン・リンセン

控え

GK 22 ヤスパー・シレッセン

DF 2 ブラヤン・ペレラ

DF 15 イェトロ・ウィレムス

DF 17 ブラム・ナイティンク

DF 24 デベロン・フォンビレ

MF 8 イサク・ハンセン・アーロン

MF 19 ウィトゥルム・トール・ウィトゥルムッソン

MF 71 ディルク・プロペル

FW 7 ビルヒル・ミシジャン

FW 9 Danilo

FW 18 小川航基

FW 34 ユセフ・エルカカティ

監督

Dick Schreuder

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります