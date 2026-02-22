アヤックスvsNEC スタメン発表
[2.21 オランダ・エールディビジ第24節](アムステルダム・アレナ)
※29:00開始
<出場メンバー>
[アヤックス]
先発
GK 26 M. Paes
DF 2 ルーカス・ローザ
DF 5 オーウェン・ワインダル
DF 15 ユーリ・バース
DF 37 ヨシプ・シュタロ
MF 6 ユーリ・レヘール
MF 28 キアン・フィツジム
MF 48 ショーン・ステュア
FW 9 カスパー・ドルベリ
FW 11 ミカ・ゴドツ
FW 43 ラヤーン・ブニーダ
控え
GK 12 ジョエリ・ヒールケンス
GK 52 P. Reverson
DF 3 アントン・ガーエイ
DF 24 ジョルシー・モキオ
DF 30 アーロン・バウマン
DF 32 冨安健洋
MF 10 オスカル・グロフ
MF 68 A. Ouazane
FW 7 M. Carrizo
FW 17 オリバー・エドバールセン
FW 23 スティーブン・ベルフハイス
FW 25 ボウト・ベグホルスト
監督
Fred Grim
[NECナイメヘン]
先発
GK 1 ゴンザロ・クレッタス
DF 3 フィリップ・サンドレル
DF 4 アフメッジャン・カプラン
DF 14 エリ・ダサ
MF 6 ダルコ・ネヤシュミッチ
MF 10 チャロン・チェリー
MF 11 バサル・オナル
MF 20 ノエ・ルブレトン
MF 23 佐野航大
MF 25 サミ・ウィッサ
FW 30 ブライアン・リンセン
控え
GK 22 ヤスパー・シレッセン
DF 2 ブラヤン・ペレラ
DF 15 イェトロ・ウィレムス
DF 17 ブラム・ナイティンク
DF 24 デベロン・フォンビレ
MF 8 イサク・ハンセン・アーロン
MF 19 ウィトゥルム・トール・ウィトゥルムッソン
MF 71 ディルク・プロペル
FW 7 ビルヒル・ミシジャン
FW 9 Danilo
FW 18 小川航基
FW 34 ユセフ・エルカカティ
監督
Dick Schreuder
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります