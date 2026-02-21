´éÌÌ¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥ÉÄ¾·â¤·µßµÞÈÂÁ÷¡¡¼ê½Ñ¼õ¤±¤¿¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÁª¼ê¤¬Êó¹ð¡Ö»ä¤ÏÌµ»ö¡×¡ÖÎå¤Þ¤·¤Î¸ÀÍÕ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ï20Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡Ë¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯½÷»Ò1500¥á¡¼¥È¥ë½à¡¹·è¾¡¤ÇÂ¾Áª¼ê¤Î¥Ö¥ì¡¼¥É¤¬¥«¥ß¥é¡¦¥»¥ê¥¨¥ë¡Ê¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡Ë¤Î´éÌÌ¤ËÅö¤¿¤ê½Ð·ì¡£µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÌëÌÀ¤±¤Æ¥»¥ê¥¨¥ë¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ìµ»ö¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡3¿Í¤¬Å¾ÅÝ¤·¤¿ºÝ¡¢¥¤¥ó¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ó¡¦¥µ¥ó¥È¥¹¥°¥ê¥¹¥¦¥©¥ë¥É¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤Î¥Ö¥ì¡¼¥É¤¬¡¢¶öÈ¯Åª¤Ë¥»¥ê¥¨¥ë¤ÎÌÜÉÕ¶á¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÀÜ¿¨¤Î·ã¤·¤µ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢µß¸îÂâ¤¬½ÐÆ°¡£¥µ¥ó¥È¥¹¥°¥ê¥¹¥¦¥©¥ë¥É¡¢¥»¥ê¥¨¥ë¤È¤â¤Ë¼º³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¤Ï°ì»þ¥¹¥È¥Ã¥×¡£»Ä¤ë4¿Í¤ÇºÆ³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥»¥ê¥¨¥ë¤ÏÊÒÌÜ¤ò½ü¤¯´é¤¬±Ç¤µ¤ì¤¿1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£Ê¸ÌÌ¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤«¤³¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«ÊÖ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤â¤º¤Ã¤È¶¯¤¤¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤¤½Ð¤¹Æü¤¬Íè¤ë¤È»×¤¦¤ï¡£³§¤µ¤ó¤ÎÎå¤Þ¤·¤Î¸ÀÍÕ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£»ä¤¬Ìµ»ö¤À¤Ã¤Æ¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤Î¹Êó¤¬21Æü¡¢±Ñ¸ø¶¦ÊüÁ÷¡ÖBBC¡×¤ËÅÁ¤¨¤¿ÏÃ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥»¥ê¥¨¥ë¤Ï20Æü¤Î¤¦¤Á¤Ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢¡ÖÌÜ¤Ø¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤ÎÃû¸õ¤Ï¤Ê¤¤¤«Ä´¤Ù¤ëÀºÌ©¸¡ºº¤Î·ë²Ì¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¾õÂÖ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë