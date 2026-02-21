CBC

20Æü¡¢»°½Å¸©Ä»±©»Ô²­¤ÇÄà¤êÁ¥¤Ë²ßÊªÁ¥¤¬¾×ÆÍ¤·¡¢2¿Í¤¬»àË´¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢Äà¤êÁ¥µÒ¤Î72ºÐ¤ÎÃËÀ­¤ÏŽ¢µ¤¤Å¤¤¤¿»þ¤Ë¤Ï¤â¤¦³¤¤ÎÄì¤À¤Ã¤¿Ž£ ¤È¡¢»ö¸ÎÅö»þ¤Î¾õ¶·¤òÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛŽ¢µ¤¤Å¤¤¤¿»þ¤Ë¤Ï¤â¤¦³¤¤ÎÄì¤À¤Ã¤¿Ž£ »°½ÅŽ¥Ä»±©»Ô²­¤Ç2¿Í»àË´¤ÎÁ¥¾×ÆÍ»ö¸Î Äà¤êÁ¥µÒ¤ÎÃËÀ­¤¬»ö¸ÎÅö»þ¤Î¾õ¶·¸ì¤ë

Ä»±©³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢20Æü¸á¸å1»þ¤´¤í¡¢»°½Å¸©Ä»±©»Ô¹ñºêÄ®²­¤Ç¡¢¤¤¤«¤ê¤ò²¼¤í¤·¤ÆÄä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Äà¤êÁ¥¤Ë¡¢²ßÊªÁ¥¡Ö¿·À¸´Ý¡×¤¬¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡ÊÄà¤êÁ¥¤ÎÃËÀ­µÒ¡Ë
¡Ö¤¤¤­¤Ê¤ê¾×·â¤¬Íè¤Æ¡¢²¿¤¬µ¯¤­¤¿¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£¤â¤¦³¤¤ÎÄì¤Ë¤¤¤¿¡£µ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤È¤­¤Ë¤Ï¡×

Ä»±©³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Ê¤É¤¬Äà¤êÁ¥¤Î°ú¤­¾å¤²ÊýË¡¤ò¸¡Æ¤

¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢Äà¤êµÒ¤é¤¬³¤¤ËÅê¤²½Ð¤µ¤ì¡¢84ºÐ¤È67ºÐ¤ÎÃËÀ­¤¬»àË´¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢Äà¤êÁ¥¤Î¾èµÒ¤é10¿Í¤¬½Å·Ú½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä»±©³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Ê¤É¤¬¡¢Äà¤êÁ¥¤Î°ú¤­ÍÈ¤²ÊýË¡¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Ï²ßÊªÁ¥¤òÁàÁ¥¤·¤Æ¤¤¤¿ÆóÅù¹Ò³¤»Î¡¦¿ùËÜÇÈ²»ÍÆµ¿¼Ô¡Ê21¡Ë¤ò¶ÈÌ³¾å²á¼ºÃ×»à¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¡¢°ú¤­Â³¤­»ö¸Î¤Î¾õ¶·¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£