¡Ö·î500±ßiPhone¡×¤«¡Ö3Ëü¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤«¡©³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë½Õ¾¦Àï¤Î¡ÈÂ»¤·¤Ê¤¤Áª¤ÓÊý¡É
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÄÌ¿®Èñ¸«Ä¾¤·¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤ÎËÜ´Öµ±ÌÀ»á¤¬YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Í¥Ã¥È¾è¤ê´¹¤¨¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç¡¢¡ÖiPhone16·î500±ß¤È3Ëü¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤É¤Ã¤Á¤¬¤ªÆÀ¡©Ê£»¨¤¹¤®¤ë³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë½Õ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´°Á´¹¶Î¬¥¬¥¤¥É¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ËÜ´Ö»á¤Ï¡¢¸½ºß³«ºÅÃæ¤Î4¤Ä¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÊ»ÍÑ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×ÅÀ¤ò¶¯Ä´¤·¡¢¥æー¥¶ー¤ÎÌÜÅªÊÌ¤ËºÇÅ¬¤ÊÁªÂò»è¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜ´Ö»á¤Ï¤Þ¤º¡¢ÏÃÂê¤Î¡ÖiPhone16¤¬·î³Û500±ß¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¤³¤ì¤Ï48²óÊ§¤¤¤Î¤¦¤Á24²óÊ¬¤ò»ÙÊ§¤¤¡¢2Ç¯¸å¤ËÃ¼Ëö¤òÊÖµÑ¤¹¤ë¡ÖÇã¤¤ÂØ¤¨Ä¶¥È¥¯¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤òÍøÍÑ¤·¤¿¼Â¼ÁÅª¤Ê¥ì¥ó¥¿¥ë·ÀÌó¤À¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£Áí³Û12,000±ß¤È¤¤¤¦°Â¤µ¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤À¤¬¡¢Â¾¼Ò¤«¤é¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤ä³ÚÅ·¥«ー¥É¤Ç¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬¾ò·ï¤È¤Ê¤ê¡¢Â¾¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤È¤ÏÊ»ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤ÅÀ¤ËÃí°Õ¤òÂ¥¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Ã¼Ëö¤òÄ¹¤¯»È¤¤¤¿¤¤¥æー¥¶ー¤Ë¤Ï¡ÖiPhone17¹ØÆþ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò¿ä¾©¡£¤³¤Á¤é¤Ï²¼¼è¤ê¤Ê¤·¤ÇºÇÂç36,000±ßÁêÅö¤Î´Ô¸µ¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£ÆÃ¤Ë18ºÐ°Ê²¼¤Î¥æー¥¶ー¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖiPhone ¡ß ¿·À¸³è±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ÎÍøÍÑ¤ò¶¯¤¯´«¤á¤¿¡£¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¾è¤ê´¹¤¨¤ÇºÇÂç40,000±ßÁêÅö¡¢¿·µ¬·ÀÌó¤Ç¤â20,000¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë¤ËÈ¼¤¦ÇËÂ»¥ê¥¹¥¯¤òÈò¤±¤Ä¤Ä¡¢Ã¼Ëö¤ò¼«Ê¬¤Î»ñ»º¤Ë¤Ç¤¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬Âç¤¤¤¤È¤¤¤¦¡£
Æ°²è¤ÎºÇ¸å¤ÇËÜ´Ö»á¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆºÇÅ¬¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÁª¤Ö½ÅÍ×À¤òºÆ³ÎÇ§¡£¡ÖÌÜÀè¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¤ò¤È¤ë¤«¡¢ÂçÎÌ´Ô¸µ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¹ØÆþ¤ò¤¹¤ë¤«¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¡¢ÆÃ¤Ë³ØÀ¸¤äÊÝ¸î¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢Ä¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¤Î¡Ö¹ØÆþ¡×¤¬°Â¿´¤ÈÆÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤¿¡£
ËÜ´Ö»á¤Ï¤Þ¤º¡¢ÏÃÂê¤Î¡ÖiPhone16¤¬·î³Û500±ß¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¤³¤ì¤Ï48²óÊ§¤¤¤Î¤¦¤Á24²óÊ¬¤ò»ÙÊ§¤¤¡¢2Ç¯¸å¤ËÃ¼Ëö¤òÊÖµÑ¤¹¤ë¡ÖÇã¤¤ÂØ¤¨Ä¶¥È¥¯¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤òÍøÍÑ¤·¤¿¼Â¼ÁÅª¤Ê¥ì¥ó¥¿¥ë·ÀÌó¤À¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£Áí³Û12,000±ß¤È¤¤¤¦°Â¤µ¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤À¤¬¡¢Â¾¼Ò¤«¤é¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤ä³ÚÅ·¥«ー¥É¤Ç¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬¾ò·ï¤È¤Ê¤ê¡¢Â¾¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤È¤ÏÊ»ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤ÅÀ¤ËÃí°Õ¤òÂ¥¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Ã¼Ëö¤òÄ¹¤¯»È¤¤¤¿¤¤¥æー¥¶ー¤Ë¤Ï¡ÖiPhone17¹ØÆþ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò¿ä¾©¡£¤³¤Á¤é¤Ï²¼¼è¤ê¤Ê¤·¤ÇºÇÂç36,000±ßÁêÅö¤Î´Ô¸µ¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£ÆÃ¤Ë18ºÐ°Ê²¼¤Î¥æー¥¶ー¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖiPhone ¡ß ¿·À¸³è±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ÎÍøÍÑ¤ò¶¯¤¯´«¤á¤¿¡£¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¾è¤ê´¹¤¨¤ÇºÇÂç40,000±ßÁêÅö¡¢¿·µ¬·ÀÌó¤Ç¤â20,000¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë¤ËÈ¼¤¦ÇËÂ»¥ê¥¹¥¯¤òÈò¤±¤Ä¤Ä¡¢Ã¼Ëö¤ò¼«Ê¬¤Î»ñ»º¤Ë¤Ç¤¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬Âç¤¤¤¤È¤¤¤¦¡£
Æ°²è¤ÎºÇ¸å¤ÇËÜ´Ö»á¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆºÇÅ¬¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÁª¤Ö½ÅÍ×À¤òºÆ³ÎÇ§¡£¡ÖÌÜÀè¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¤ò¤È¤ë¤«¡¢ÂçÎÌ´Ô¸µ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¹ØÆþ¤ò¤¹¤ë¤«¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¡¢ÆÃ¤Ë³ØÀ¸¤äÊÝ¸î¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢Ä¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¤Î¡Ö¹ØÆþ¡×¤¬°Â¿´¤ÈÆÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
¡Ö³Ê°ÂSIM¤ÏÃÙ¤¤¡×¤Ï±³¤À¤Ã¤¿¡©ahamo¡¢LINEMO¤Î¡ÈÇúÂ®¡É¤Ö¤ê¤òÌ¾¸Å²°¤ÎÄÌ¿®·ãÀï¶è¤ÇÅ°ÄìÈæ³Ó
ÄÌ¿®Èñ¸«Ä¾¤·¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ーËÜ´Öµ±ÌÀ¤¬²òÀâ¡ª2026Ç¯¤Î³Ê°ÂSIMÁª¤Ó¤Ï¡Ö°Â¤¯¤Æ¡¢Ãë¤Ç¤âÂ®¤¤¡×¤¬¿·¾ï¼±¡£¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎÈæ³Ó¥é¥ó¥¥ó¥°TOP5
ÄÌ¿®Èñ¸«Ä¾¤·¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ーËÜ´Öµ±ÌÀ¤¬ËÜ²»¥ì¥Ó¥åー¡ªmineo¤Î¡Ö¥Ñ¥±¥Ã¥ÈÊüÂê1Mbps¡×¤Ï¡ÈÍ½ÁÛ°Ê¾å¤Ë²÷Å¬¡É¤À¤Ã¤¿
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
ÄÌ¿®Èñ¸«Ä¾¤·¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤ÎËÜ´Öµ±ÌÀ¤¬¡¢³Ê°ÂSIM¤ä¸÷²óÀþ¤Ê¤É¡¢¥Í¥Ã¥È²óÀþÁ´ÈÌ¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¡¢ÄÌ¿®Èñ¸«Ä¾¤·¶µ¼¼¤òÄÌ¤¸¤Æ1,000¿Í°Ê¾å¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ä¥Í¥Ã¥È²óÀþ¤ÎÄÌ¿®Èñ¤ò¸«Ä¾¤·¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Þ¥Û¤ä¥Í¥Ã¥È²óÀþÁª¤Ó¤ËÌòÎ©¤ÄÀìÌçÅª¤Ê¾ðÊó¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£