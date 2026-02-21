¡Ö³Î¤«¤Ë»÷¤Æ¤ë¡ª¡×¥Õ¥£¥®¥å¥¢¶â¥á¥À¥ë¤Î¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥å¥¦¤½¤Ã¤¯¤ê¤ÎÍÌ¾²Î¼ê¡ªËÜ¿Í¤âÇ§Äê¡Ö¤«¤Ê¤ê»÷¤Æ¤ë¤Í¡×
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥å¥¦Áª¼ê¡Ê20¡Ë¤¬±ýÇ¯¤Î¿Íµ¤½÷À²Î¼ê¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤À¤ÈÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤«¤Ê¤ê»÷¤Æ¤ë¤Í¡ª¡×¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥å¥¦»÷¤ÈÇ§¤á¤¿¥¢¥ó¡¦¥ë¥¤¥¹
SNS¾å¤Ç¡ÖÃ¯¤«¤Ë»÷¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡×¡Ö´éÎ©¤Á¤äÉ½¾ð¤¬¤É¤³¤È¤Ê¤¯½Å¤Ê¤ë¤Í¡×¡Ö¥Ï¡¼¥Õ¤À¤«¤éÊ·°Ïµ¤»÷¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¸µ²Î¼ê¤Î¥¢¥ó¡¦¥ë¥¤¥¹¤µ¤ó¡Ê69¡Ë¡£¡Ö¼ã¤¤º¢¤Î¥¢¥ó¡¦¥ë¥¤¥¹¤Ë»÷¤Æ¤ë¡×¡Ö¥¢¥ó¤Á¤ã¤ó¤Ë»÷¤Æ¤Æ°ìµ¤¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¾Ð´é¤È¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Î¼ã¤¤º¢¤Î¥¢¥ó¡¦¥ë¥¤¥¹¡×¡Ö¤½¤Ã¤¯¤ê¤À¤ï¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥ó¡¦¥ë¥¤¥¹¤µ¤ó¤ÏÊÆ¹ñ¿Í¤ÎÉã¤ÈÆüËÜ¿Í¤ÎÊì¤ò»ý¤Ä¥Ï¡¼¥Õ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥å¥¦¤µ¤ó¤ÏÃæ¹ñ½Ð¿È¤ÎÉã¿Æ¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ËË´Ì¿¤·¡¢Æ¿Ì¾¤ÎÍñ»ÒÄó¶¡¼Ô¤«¤éÍñ»Ò¤òÆÀ¤Æ¡¢ÂåÍýÊì¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Æ2005Ç¯¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£¥¢¥¸¥¢¤È²¤ÊÆ¤Ë¥ë¡¼¥Ä¤ò»ý¤ÄÅÀ¤¬¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥ó¡¦¥ë¥¤¥¹¤µ¤ó¤ÏÍÄ¾¯»þ¤«¤é¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£1971Ç¯¤Ë¡ÖÇò¤¤½µËö¡×¤Ç²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£1974Ç¯¤Ë¡Ö¥°¥Ã¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¥Þ¥¤¡¦¥é¥Ö¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢1980Ç¯Âå¤Ë¤Ï¡Ö¥é¡¦¥»¥¾¥ó¡×¡ÖÏ»ËÜÌÚ¿´Ãæ¡×¡Ö¤¢¡µÌµ¾ð¡×¤Ê¤É¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÏ¢È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£»äÀ¸³è¤Ç¤Ï1980Ç¯¤Ë¥í¥Ã¥¯²Î¼ê¤Î·¬Ì¾ÀµÇî¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¡¢1981Ç¯¤Ë¸½ºß¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÈþÍ¦»Î¡Ê¤ß¤å¤¦¤¸¡Ë¤µ¤ó¤ò½Ð»º¤·¤Þ¤·¤¿¡£1984Ç¯¤ËÎ¥º§¤·¡¢2013Ç¯¤Ë·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÈþÍ¦»Î¤µ¤ó¤â¼«¿È¤ÎSNS¤Ë¤ÆÈ¿±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Ç¶â¥á¥À¥ë¼è¤Ã¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥å¥¦¤Á¤ã¤ó¤¬¥¢¥ó¡¦¥ë¥¤¥¹¤Ë»÷¤Æ¤ë¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¢¥ó¤µ¤ó¤Ë¼Ì¿¿Á÷¤Ã¤¿¤é¡Ø¤«¤Ê¤ê»÷¤Æ¤ë¤Í¡ª¡Ù¤ÈËÜ¿Í¤âÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿»ö¤ò¤³¤³¤ËÊó¹ð¤·¤Þ¤¹¾Ð¡×¤È¥¢¥ó¡¦¥ë¥¤¥¹¤µ¤óËÜ¿Í¤âÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£