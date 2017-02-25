桑名正博
『桑名正博』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2019年2月27日
2019年2月26日
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美勇士が自称・桑名正博さん長男の乃羅さんに言及「売名できた」
DNA鑑定の結果について「95％兄弟ではない」と報告し、26日の取材に対応
ABEMA TIMES
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三田友梨佳アナウンサー 自称・桑名正博さんの長男に一部同情
実母から桑名氏が父親だと聞いたが、桑名氏の長男・美勇士は兄弟関係を否定
デイリースポーツ
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自称・桑名正博さんの長男 DNA鑑定結果に動揺「頭は真っ白」
桑名さんの自称・長男とは、DNA鑑定により95％兄弟ではないと判明したそう
デイリースポーツ
2019年2月25日
2018年12月28日
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桑名正博さんの息子と名乗る桑名乃羅さん 美勇士とDNA鑑定を実施
その模様が28日の「グッディ」で放送され、番組では兄弟間のDNA鑑定を実施
デイリースポーツ
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桑名正博さんの息子を名乗る桑名乃羅さん 坂上忍が「何様だよ」
生出演した別の番組で、桑名さんの長男・美勇士について触れていた乃羅さん
スポーツ報知
2018年12月27日
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桑名正博さんの息子名乗る男性がDNA鑑定へ 遺産相続問題なども勃発か
男性は、DNA鑑定に応じることを拒否しない意向を表明したという
女性自身
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桑名正博さんの息子を名乗る男性がTV生出演 金銭トラブルを否定
報じられていた金銭トラブルについては「ほとんどなかった」と否定
スポーツ報知