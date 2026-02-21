Ìµ°õ¤ÎÂî¾å¥Ý¥Ã¥È¤ÇÀö¤¤Êª¤ÎÉÑÅÙ¤¬¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥³¡¼¥Ò¡¼¤âÇþÃã¤âÎ©¤¿¤º¤Ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ç¤ª¤«¤ï¤ê
2025Ç¯4·î21Æü¤Îµ»ö¤òÊÔ½¸¤·¤ÆºÆ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¡¼¥Ò¡¼¤âÇþÃã¤â¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤ª¤«¤ï¤ê¡£
1Æü¤Ë²¿ÇÕ¤â¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤à¿Í¤Ï¡¢¤Þ¤È¤á¤ÆÞ»¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬¥é¥¯¤À¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤·¤¯¤Ï²ÈÂ²¤äÍèµÒ¤ÎÊ¬¤â°ìµ¤¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¡¢¼ê´Ö²Ë¤â°ìÅÙ¤ÇºÑ¤ß¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¥³¡¼¥Ò¡¼¥á¡¼¥«¡¼¤À¤È¡¢»Ä¤ê¤ò²ÃÇ®¤ò¤·Â³¤±¤ÆÅÅµ¤Âå¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£¥¬¥é¥¹À½¥Ý¥Ã¥È¤ÇÞ»¤ì¤ë¤È¤¹¤°Îä¤á¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç²ò·èºö¤ÏÊÝ²¹¥Ý¥Ã¥È¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¤«¤ï¤ê¤¬Áý¤¨¤ëµ¨Àá¤ËÊÝ²¹¥Ý¥Ã¥È
Ìµ°õÎÉÉÊ¤Î¡ÖÂî¾å¥Ý¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢ÊÝ²¹¡¦ÊÝÎä¤¬¤Ç¤¤Æ¸ý¤¬¹¤¯¤ÆÀö¤¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢µÒ¿Í¤¬¤¤¤Æ¤â¿©Âî¤ËÃÖ¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤¤ëÐÊ¤Þ¤¤¡£ÍÆÎÌ¤Ï1.3L¤È0.8L¤Î2¼ïÎà¤Ç¡¢¥«¥é¥Ð¥ê¤Ï¥°¥ì¡¼¥Ù¡¼¥¸¥å¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î2¿§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥É¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¤¬¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥Õ¥£¥Ã¥È
°ì¸«¤¹¤ë¤ÈÉáÄÌ¤Î¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢¾å³¸¤ò³°¤¹¤ÈÆ±¤¸¤¯Ìµ°õÎÉÉÊ¤Î¡Ö¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹À½¥É¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤¬¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤È¥Ï¥Þ¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉáÄÌ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÊÌ¡¹¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤òÇã¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥Ô¥Ã¥¿¥ê¶ñ¹ç¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Þ»¤ì¤ë»þ¤Ë¤³¤Ü¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¼Ì¿¿¤Î¥°¥ì¡¼¥Ù¡¼¥¸¥å¤¬¿·¿§¡£¹õ¤À¤ÈÂ¸ºß´¶¤¬¶¯¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ËÆëÀ÷¤à¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤Ë¤Ç¤âÃÖ¤±¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥Ã¥È¤ò»È¤¦ÍøÅÀ
ÂçÎÌ¤Ëºî¤êÃÖ¤¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ëè²óÞ»¤ì¤ë¤è¤êÀö¤¤Êª¤äÀö¤¦ÉÑÅÙ¤¬¸º¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¤º¤Ã¤È²¹¤«¤¤¡¿Îä¤¿¤¤¤Þ¤Þ¤ÇÃí¤²¤Ð¤¹¤°°û¤á¤Þ¤¹¡£
¥³¡¼¥Ò¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µ¨Àá¤òÌä¤ï¤º»Ò¶¡¤¬¤ª¤«¤ï¤ê¤·¤Þ¤¯¤ëÎä¤¿¤¤ÇþÃã¤Ë¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£¿Æ¤Ë¡Ö¤ªÃã¤ª¤«¤ï¤ê¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ²¿ÅÙ¤âÎäÂ¢¸Ë¤Ë¹Ô¤«¤º¤È¤â¡¢»Ò¶¡¤¬¼«Ê¬¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¿åÊ¬Êäµë¤ÏÂç»ö¤À¤«¤é
·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤Ë¿å¤ò°û¤à¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤¹¤°¼ê¤ò¿¤Ð¤»¤ëÂî¾å¥Ý¥Ã¥È¤ÏÊØÍø¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¡¢À®¿Í¤¬1Æü¤ËÇÓ½Ð¤¹¤ë¿åÊ¬ÎÌ¤Ï2.3L¡Á2.5L¤È¤Î¤³¤È¡£¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤¤¤ï¤¯¿©»ö¤ä¿©¤ÙÊª¤«¤é¤ÏÌó1.3L¤Î¿åÊ¬¤¬ÀÜ¼ï¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»Ä¤ê¤ÎÌó1.2L¤Ï°ûÎÁ¿å¤«¤é¡¢1Æü6¡Á8²ó¤ËÊ¬¤±¤ÆÀÝ¤ë¤Î¤¬ÍýÁÛ¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¹¥¯¤Ë¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¤òÃÖ¤¯¤Î¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ç¥«¤¤¥Ý¥Ã¥È¤Çµâ¤ß¤Ë¹Ô¤¯²ó¿ô¤ò¸º¤é¤¹¤Î¤â¥¢¥ê¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Source: Ìµ°õÎÉÉÊ (1, 2, 3)
Reference: SUNTORY, ¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê