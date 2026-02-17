Yunth新作シートマスク全3種を紹介♡生美容液級ケアが叶う

スキンケアブランドYunthから、“生”美容液発想のシートマスク「Pure Mask」シリーズ全3種が登場。2026年4月1日（水）より全国発売、3月3日（火）よりバラエティストアで先行発売されます。ブランド史上最大量*1のキー成分を配合し、毎日のケアを格上げする注目のシートマスクです。*1 2026年3月時点Yunth商品におけるそれぞれの成分（アスコルビン酸、レチノール、アゼライン酸）において

肌悩みで選べる全3種

Pure C Mask（ピュアCマスク）は770円（税込）、シート7枚入り（130mL）。

純度100％の生ビタミンC1をはじめ、多段階クリア2成分3とグルタチオン4を配合し、紫外線による乾燥ダメージやくすみ*5にアプローチ。パラベン、鉱物油、アルコール、法定色素、香料フリーです。

Pure A Mask（ピュアAマスク）は880円（税込）、シート7枚入り（131mL）。純度100％の生レチノール6に加え、機能性ペプチド7やグリチルリチン酸2K8を配合。

ハリ不足やエイジングサイン9に向き合います。パラベン、鉱物油、アルコール、着色料、香料フリー。

Pure AZ Mask（ピュアAZマスク）は880円（税込）、シート7枚入り（132mL）。

純度100％の生アゼライン酸10に、5種のヒト型セラミド11＋CICA12＋ティーツリー13を組み合わせ、毛穴が目立つ肌を引き締め、肌荒れを防止。パラベン、鉱物油、アルコール、着色料、香料フリーです。

発売日は2026年4月1日（水）、先行発売は3月3日（火）。

*1 アスコルビン酸(保湿)

*2 保湿による明るい肌印象

*3 オウゴン根エキス、アルブチン、ナイアシンアミド、ダマスクバラ胎座培養エキス(全て保湿)

*4 グルタチオン(保湿)

*5 乾燥によって暗く見える状態

*6 レチノール(保湿)

*7 アセチルヘキサペプチド－8、アセチルジペプチド－1セチル、ジ酢酸ジペプチドジアミノブチロイルベンジルアミド、パルミトイルトリペプチド－5、パルミトイルテトラペプチド－7、パルミトイルトリペプチド－1、パルミトイルペンタペプチド－4（ハリを与える）

*8 整肌

*9 年齢に応じた乾燥などの肌悩み

*10 アゼライン酸(保湿)

*11 セラミドNG、セラミドAP、セラミドAG、セラミドNP、セラミドEOP(保湿)

*12 ツボクサ葉/茎エキス（整肌）

*13 ティーツリー葉油(整肌)

メゾン マルジェラ フレグランス新作トラベルセット登場

極厚3層で密着リフトケア

シートは極厚3層構造で、美容液を閉じ込める“貯水タンク構造”を採用。シルクのような質感のうるおいサポート層が、やさしい肌あたりでたっぷりとうるおいを届けます。

さらに伸縮性のあるフィット素材により、肌にぴたっと密着。ズレにくく快適なつけ心地と同時にリフトケア*も叶えます。

毎日使える“生”美容液体験

美容液発想の濃密ケアを、手軽なシートマスクで。肌悩みに合わせて選べる3タイプは、忙しい日々の中でも本格ケアを叶えてくれます。

朝晩のルーティンに取り入れて、うるおいに満ちた理想の肌印象を目指してみてはいかがでしょうか♡