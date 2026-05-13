ココス×ハイキュー!!コラボ開催♡限定メニュー＆特典を徹底紹介

コラボのたびに大きな話題を集める「ココス」と「ハイキュー!!」が、2026年5月19日（火）よりスペシャルキャンペーンを開催♡今回のテーマは「それじゃあ今日もココスに集合！キャンペーン」。烏野高校や青葉城西高校の人気キャラクターたちが、ココスで食事を楽しむ描き下ろしビジュアルで登場します。限定メニューやクリアファイル、店内ボイス、グッズ販売など、ファンにはたまらない企画が盛りだくさん。期間限定の特別な世界観をたっぷり楽しめます♪

描き下ろしコラボが豪華すぎる♡

今回のキャンペーンでは、日向翔陽・影山飛雄・月島蛍・山口忠ら烏野高校メンバーに加え、及川徹・岩泉一・松川一静・花巻貴大ら青葉城西高校メンバーも登場。

ココスでメニューを選んだり、テイクアウトを楽しむ描き下ろしビジュアルが公開されています。

対象メニューを注文すると、オリジナルクリアファイル（全16種）がランダムでもらえるのも注目ポイント。第1弾、第2弾でデザインが変わるため、コンプリートしたくなる可愛さです。

さらに、店内では限定オリジナルボイスも放送。タッチパネル注文時には名シーン演出も楽しめるなど、まるで作品の世界に入り込んだような気分を味わえます。

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コラボ限定メニューをチェック

第1弾では、烏野高校をイメージした「食べて強くなれ！和風カレー包み焼きハンバーグ」が登場。価格は1,490円（税込1,639円）。和風カレーと温泉玉子の組み合わせが絶妙で、ボリューム感もたっぷりです。

デザートには「日向と影山の“頂の景色”モンブランパフェ」1,190円（税込1,309円）がラインアップ。オレンジゼリーやモンブランで“変人コンビ”を表現した、見た目も華やかなパフェです。

第2弾では、青葉城西高校をイメージした「うまさを制す！チーズフォンデュ包み焼きハンバーグ」1,490円（税込1,639円）、「及川と岩泉の阿吽の呼吸パフェ」1,190円（税込1,309円）を販売。

チーズたっぷりのハンバーグや、爽やかなキウイヨーグルト風ジュレを使用したパフェなど、作品の世界観を感じられるメニューに仕上がっています。

また、対象メニューには「ビーフハンバーグステーキ」990円（税込1,089円）、「ベーコンの濃厚カルボナーラ」890円（税込979円）、「ココスのビーフカレー」990円（税込1,089円）など人気グランドメニューも対象に。

限定価格メニューでは、「ピッツァマルゲリータ」690円（税込759円）、「CoCoプリン」690円（税込759円）なども楽しめます。

朝食限定フレークシールにも注目♡

「プレミアムモーニング」または「朝食バイキング」実施店舗では、ココス限定フレークシール付き朝食メニューを販売。対象メニューを注文すると、限定フレークシール（15柄×1枚入り）がもらえます。

第1弾は烏野高校デザイン、第2弾は青葉城西高校デザインで展開。サイズは、パッケージ約W9.0cm×H9.0cm、シール約W4.0cm×H4.0cm以内です。

「プレミアムモーニングセット」は1,390円（税込1,529円）。ドリンクバー付きで、対象3商品から選べます。

タッチパネル注文では、日向翔陽（CV：村瀬歩）または及川徹（CV：浪川大輔）の朝食限定オリジナルボイスが聴ける特別演出も♡

「朝食バイキングセット」は、大人1,590円（税込1,749円）、おこさま（小学6年生以下）1,000円（税込1,100円）。

30品以上のメニューに加え、ドリンクバー・スープバー付きで朝から大満足の内容です。

※ココス限定フレークシール付き朝食メニューはクリアファイルがもらえる対象メニューではございません。

※対象の朝食メニューのご購入は1日につき、おひとり様いずれか1食とさせていただきます。

※一部店舗での販売になります。

限定グッズ＆特別企画も見逃せない

一部店舗では、スタンディパネル展示やオリジナルグッズ販売も実施。

「ココス限定アクリルスタンドパネル」は全8種、1,400円（税込1,540円）。サイズは約W10.0cm×H15.0cmです。

「ココス限定クリアカード」はランダム全8種で、600円（税込660円）。サイズは、本体約W5.5cm×H9.1cmとなっています。

さらに、東京都の平和台店はスペシャル装飾店舗として展開。仙台長町店・仙台八木山店には特別パネルも展示され、作品ファンにはたまらない空間に♡

期間中はフォロー＆リポストキャンペーンやWEB抽選企画も開催されるため、来店前にチェックしておくのがおすすめです。

※店舗ごとに実施内容が異なるため詳細はキャンペーン特設サイトにてご確認ください。

期間限定の特別なココス体験を♡

「ハイキュー!!」の熱い青春と、「ココス」の美味しいメニューが融合した今回のコラボキャンペーン。描き下ろしビジュアルや限定メニュー、特典グッズまで、ファン心をくすぐる企画が満載です。

友人や推し仲間と一緒に訪れれば、さらに特別な時間を過ごせそう♪数量限定アイテムも多いため、気になる方はぜひ早めにチェックしてみてくださいね。