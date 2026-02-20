この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ドラマ考察 トケル orz」が、「【ばけばけ】朝ドラ第２１週あらすじネタバレ 感想予想考察 NHK ストーリー ２月２３日（月）～２月２７日（金）最新」を公開した。動画では、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』の第21週におけるあらすじを解説するとともに、主人公のモデルとなった人物の史実を交え、今後の展開や登場人物の運命について詳細な考察を行っている。



まず第21週の展開として、松野家を巡る対照的な金銭事情について言及された。父・司之介が、以前関わりのあった荒金久夫に「タンスの中の金」を持ち出して投資するものの、失敗して全額を失う可能性が高いという。その一方で、ヘブンの元にはアメリカの雑誌社から『焼き網泥棒』の原稿料として80円の為替が届く。投稿者はこの金額について「現在の価値だとおよそ150万から200万円ぐらい」と試算した。作家として生きたいと願いつつも教職の激務に追われるヘブンのため、トキは家族や知人を巻き込み、創作のネタを集める「リテラシーアシスタント」としての活動を開始することになる。



動画の中で特に注目されたのは、トキとフミが出会う「吉野イセ」という女性が語る「人形の墓」のエピソードだ。イセの家では家族が1年のうちに2人亡くなるなどの不幸が続き、それを断ち切るために「わら人形を入れた人形の墓を作った」という実体験が語られる。トキはこの不思議な話をヘブンに伝え、それが彼の創作意欲を刺激することになるという。また、投稿者は第19週のラストで吐血した西氷（トキのモデル）の今後についても考察を展開。「好調に就任するはずだった西氷は教員免許を持っていないことが明らかになり」一度は道を閉ざされるものの、史実ではその後改めて教員資格を取り、英語教師を続けていた事実があることを指摘。病弱ながらもすぐには亡くならず、第23週あたりで再登場するのではないかと予測した。



解説の最後では、トキがヘブンを焚きつけて物語を書かせる一連の行為が、西氷としての「最後の仕事」になるのではないかという不穏なナレーションについても触れられた。史実とドラマの展開を照らし合わせながら、視聴者が知りたい「この先の運命」を読み解く興味深い考察となっている。