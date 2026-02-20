◾️10th Anniversary Best Album 『The Creation of ADAM』

発売日：2025年1月29日（水）

作品形態：配信、CD（2枚組）

価格：4,400円（税込）

品番：VICL-66031〜2

配信リンク：https://jvcmusic.lnk.to/adamat_The_Creation_Of_ADAM

▼収録曲

ファン投票で人気の楽曲を中心に、新たに再レコーディングした楽曲を含む2枚組BEST ALBUM。

【Disc1】 INST盤

1.六三四 ニュー・レコーディング

2.MONOLITH

3.Echo Night ニュー・レコーディング

4.Clarice

5.OUTLAST

6.サイコブレイク ニュー・レコーディング

7.Oroppas ニュー・レコーディング

8.百物語

9.Karakusa Trick ニュー・レコーディング

10.Install ニュー・レコーディング

11.Spring Field

12.五右衛門 ニュー・レコーディング

13.Silent Hill

14.最終電車

15.カルラテン

16.韻と楼 ニュー・レコーディング

【Disc2】 Vocal盤

1.Silent World feat. KYONO, Ryu (Ryu Matsuyama)

2.定時で帰ろう feat. TOTALFAT

3.22時 feat. FRONTIER BACKYARD

4.Thanx God It’s Friday feat. EGG BRAIN

5.ケイヒデオトセ feat. Benji Webbe from SKINDRED

6.Happy Place feat. Grant Nicholas

7.Oi-Majika feat. セックスマシーン!!, GELUGUGU ニュー・レコーディング

8.サタデーナイトフルット feat. コヤマシュウ from SOOBIE DO

9.Your 7 Story feat. SECRET 7 LINE

10.シャイン☆センゲン feat. きのホ。