ADAM at、自身主催屋外フェス＜ADAM FEST 2026＞出演者第2弾発表。EGG BRAINやFRONTIER BACKYARDら出演決定も
ADAM atが、地元・浜松にて開催する自身主催の屋外フェス＜ADAM FEST 2026＞の出演者第2弾を発表した。
本イベントは、2018年より＜INST-ALL FESTIVAL＞という形で開催され、2024年には名称を＜ADAM FEST＞に変更、2026年で8年目を迎える。なお、2026年は5月の開催に変更される。
出演者第2弾は、楽曲やステージでも様々なコラボレーションを行なっているFRONTIER BACKYARD、EGG BRAINや、お互いの主催フェスに出演し合う仲のSECRET 7 LINE、きのホ。、また初登場のアイリフドーパまで、個性豊かな5組が発表された。今後も続々と出演アーティストが発表される予定だ。
また、2月25日よりクラウドファンディングもスタートする。
◾️＜ADAM at Pre 「ADAM FEST 2026」 supported by Recruiting Management＞
日程：2026年5月30日（土）、31日（日）
開場10:30 開演11:30 入場無料！
▼出演者
ADAM at、MAYSON’s PARTY、THE CHERRY COKE$、四星球、バックドロップシンデレラ、ビレッジマンズストア、EGG BRAIN、FRONTIER BACKYARD、SECRET 7 LINE、アイリフドーパ、きのホ。
and more.
特設サイト：http://www.adamfest.com
◾️10th Anniversary Best Album 『The Creation of ADAM』
発売日：2025年1月29日（水）
作品形態：配信、CD（2枚組）
価格：4,400円（税込）
品番：VICL-66031〜2
配信リンク：https://jvcmusic.lnk.to/adamat_The_Creation_Of_ADAM
▼収録曲
ファン投票で人気の楽曲を中心に、新たに再レコーディングした楽曲を含む2枚組BEST ALBUM。
【Disc1】 INST盤
1.六三四 ニュー・レコーディング
2.MONOLITH
3.Echo Night ニュー・レコーディング
4.Clarice
5.OUTLAST
6.サイコブレイク ニュー・レコーディング
7.Oroppas ニュー・レコーディング
8.百物語
9.Karakusa Trick ニュー・レコーディング
10.Install ニュー・レコーディング
11.Spring Field
12.五右衛門 ニュー・レコーディング
13.Silent Hill
14.最終電車
15.カルラテン
16.韻と楼 ニュー・レコーディング
【Disc2】 Vocal盤
1.Silent World feat. KYONO, Ryu (Ryu Matsuyama)
2.定時で帰ろう feat. TOTALFAT
3.22時 feat. FRONTIER BACKYARD
4.Thanx God It’s Friday feat. EGG BRAIN
5.ケイヒデオトセ feat. Benji Webbe from SKINDRED
6.Happy Place feat. Grant Nicholas
7.Oi-Majika feat. セックスマシーン!!, GELUGUGU ニュー・レコーディング
8.サタデーナイトフルット feat. コヤマシュウ from SOOBIE DO
9.Your 7 Story feat. SECRET 7 LINE
10.シャイン☆センゲン feat. きのホ。
◾️ライブ・イベント出演情報
2月21日（土）京都・ホ。フェス2026
2月22日（日）広島・広島CAVE-BE
2月28日（土）大阪・大阪GORILLA HALL
3月1日（日）東京・A.V.E.S.T project vol.19
3月22日（日）東京・SKA STREET2026
3月26日（木）北海道・函館club COCOA
3月27日（金）北海道・札幌PENNY LANE24
3月28日（土）静岡・磐田FMステージ
5月16日（土）ACO CHi LL CAMP2026
関連リンク
◆ADAM at オフィシャルサイト
◆ADAM at レーベルサイト
◆ADAM at オフィシャルX
◆ADAM at オフィシャルInstagram
◆ADAM at オフィシャルYouTubeチャンネル