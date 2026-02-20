フィギュア金のアリサ・リウ「悪い物語もやはり物語」

ミラノ・コルティナ五輪はフィギュアスケート女子フリーを19日（日本時間20日）に行い、アリサ・リウ（米国）が合計226.79点で逆転の金メダルをつかんだ。演技後に公開した自らの“哲学”に、日本人から感動の声が上がっている。

ショートプログラムを3位の76.59点で終えたリウは、フリーでトップの150.20点を叩き出し大逆転。笑みを浮かべ、伸び伸び滑る姿が印象的だった。競技直後に行われた米放送局「NBC」のインタビューでは「なぜ、緊張せず楽しそうに滑ることができるのか」と質問された。

これにリウは「私は自分の物語や芸術、創造のプロセスを共有するのが好きなの。ミスをしても、それは失われるわけじゃないし、何かが残る。それでも物語になるの。悪い物語もやはり物語だし、それは美しいと思うから」と答えている。伝えることに意味があるという考え方には、日本人からもXに共感の声が並んだ。

「これほどまでにしなやかな考え方を持てるアリサ選手に脱帽です」

「『悪い物語も物語であり、美しい』この一文に震えた」

「『悪い物語も美しい』って言葉…重くて優しくて泣ける」

「とても美しい考え方ですね」

「これはもう、天才の思考回路って感じですね…」

「幸せ噛み締めてるアリサちゃん…心が洗われる」

「言語化のセンスがもう芸術家なんよ…」

「本当の強さはこういう思考から生まれるんだろうな」

「失敗すらも傷跡でなく自分の物語の一部にしてしまうなんて…」

リウは表彰式で笑うと、前歯の歯茎に仕込んだピアスが話題に。黒と金が年輪のようになった独特の髪型とともに、その自由な振る舞いが注目されている。



