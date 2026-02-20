電子材料は地合い悪のなか続急騰と気を吐く、ＨＢＭ向けプローブカードで業績飛躍期に

日本電子材料<6855.T>が続急騰、全体地合い悪をものともせず８％を超える上昇で一時８３００円台まで上値を伸ばし、今月１２日につけた上場来高値８７２０円を再び視界に捉える可能性が意識されている。半導体検査用プローブカードの専業メーカー大手で抜群の競争力で世界でも屈指。ＡＩデータセンターの建設ラッシュで、ＡＩサーバー向けＧＰＵ（画像処理半導体）が爆発的な伸びを示したが、これとセットで搭載されるＨＢＭ（高帯域幅メモリー）の需要も急増している。「ＨＢＭ向けプローブカードは（他の商品と比べて）数量・単価ともに高水準」（ネット証券アナリスト）であり、このＨＢＭ向けが好調を極め、同社の業績押し上げに貢献している。



今月上旬に２６年３月期業績の増額を発表し、営業利益は従来予想の４８億円予想から６５億円（前期比４１．８％増）に大幅に上乗せされた。４期ぶりのピーク利益更新となるが、ＡＩデータセンター関連の案件が本格寄与するのはこれからで、中期的に一段の業績飛躍が期待できるという見方もあるようだ。株価はその後複数回のストップ高を交え、短期間で時価総額を８割も増加させたが、その過程でゴールドマン・サックス経由の執拗な空売りが観測されており、結果的にその踏み上げによって上げ足が再加速する格好となった。



出所：MINKABU PRESS