モンチッチとハーローキティがコラボ！ 全15アイテムがドン・キホーテ＆アピタで限定発売！
ブランチ・アウトより、人気キャラクター「モンチッチ」とサンリオの「ハローキティ」のコラボアイテムが登場。全国のドン・キホーテ、アピタ店舗（一部店舗を除く）にて2月21日（土）に発売される。
＞＞＞モンチッチとハローキティコラボアイテムをチェック！（写真8点）
モンチッチとハローキティとい人気キャラクター同士のコラボレーション、頭にハローキティと同じ赤いリボンをつけたモンチッチ、ハローキティにはモンチッチと同じそばかすと、指しゃぶりのポーズ。見逃せないコラボとなっている。
ウェアには、おそろいの赤いリボンをつけたモンチッチとハローキティがとってもかわいい、デザインを用いたTシャツ・パーカー、ショートパンツ、長袖ジャージ上下セットの7アイテムを発売。そしてトップスには、かわいく収納できる専用ハンガーがセットで付いてくる。
雑貨では、定番のキャンバストートバッグに加え、これからの季節にぴったりなクリア素材のトートバッグ・ポーチが登場。思わず集めたくなるクリップセットや、バッグに付けて一緒にお出かけしたくなるチャームやスライドミラーなど、毎日をちょっとだけ豊かで楽しく過ごせる8アイテムを発売。
かわいい×かわいいのコラボ、お見逃しなく。
（C） '26 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L665312
（C） 2026 Sekiguchi Co.,Ltd.
