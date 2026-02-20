看板スイーツの「なめらかプリン」でおなじみの「パステル」が、サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」の30周年を記念したコラボスイーツを販売。

特別なプリンや新作スイーツ、もちもちぬいぐるみなどのコラボメニューが順次発売されます☆

パステル サンリオ「ポムポムプリン」コラボスイーツ

発売日：2026年3月3日（火）

※全国のコンビニエンスストアでは2026年3月3日（火）より順次販売開始

販売店舗：全国のパステル店舗、コンビニエンスストア

※一部価格が異なる店舗、取扱のない店舗があります

※なくなり次第終了

1984年に創業した「パステル」は、看板商品の「なめらかプリン」が“なめらかプリンブーム”の火付け役となり、現在も多くの人に親しまれています。

そんなパステルが2026年3月1日より、7年連続開催となるサンリオの「ポムポムプリン」とのコラボスイーツを展開。

今回のコラボのテーマは「Harapeko♪Big Dream」です。

“もっともっとおっきくなること”を夢見る「ポムポムプリン」が、「パステル」のプリンをい〜っぱい食べる、夢の中のシーンを楽しめます☆

みんなでパステルのプリンをたくさん食べたら「ポムポムプリン」に変化が起きるかも！？

また、4月16日の「ポムポムプリン」の誕生日に向けて、パワーアップしたコラボレーションがはじまります☆

「ポムポムプリン」コラボスイーツ

販売期間：2026年3月1⽇（日）〜4月30日（木）

販売店舗：全国のパステル店舗限定

※一部価格が異なる店舗、取扱のない店舗があります

※なくなり次第終了

※公式オンラインストアでは取扱がありません

※「ポムポムプリンのしあわせたっぷりんア・ラ・モード」と「ポムポムプリンのおえかきプリン〜スプーン〜」は2026年3月31日（火）までの販売

「パステル」×「ポムポムプリン」コラボが、2026年はパワーアップして登場。

「ポムポムプリン」のおしりやおかおがモチーフの大人気プリンに、プリン風味のシュークリーム、キュートなマスコットも販売されます！

ポムポムプリンの”ぷりんぷりん”おしりプリン

価格：880円（税込）

大人気のコラボプリンが2026年も登場。

「ポムポムプリン」の“おしり”をプリンで見立てた、キュートなビジュアルで、まるで「ポムポムプリン」がプリンの中にもぐっているようです！

なめらかなプリンに「ぷりんぷりん」と揺れる練乳プリンを2層に重ねた、優しい甘さがとろけあう至福の味わい。

楽しい見た目と一緒に、パステルならではのこだわりプリンが楽しめます☆

ポムポムプリンの「ぼくプリン」プリン

価格：880円（税込）

2025年に発売2か月で3万個の販売数を突破した「ポムポムプリン」のおかおがモチーフのプリン。

なめらかプリンと練乳プリンを2層にし、チョコの帽子をかぶせて「ポムポムプリン」の姿に仕上げられています。

スリーブのデザインには、すやすやと夢を見ている「ポムポムプリン」の姿が登場。

おしりプリンとセットで楽しむのもおすすめです！

ポムポムプリンのぬいぐるみパック

価格：1セット 2,480円（税込）

サイズ：縦 約75×横 60×奥行き55mm

内容：「ポムポムプリンの”ぷりんぷりん”おしりプリン」1個、「ポムポムプリンの『ぼくプリン』プリン」1個、「ポムポムプリンのもちもちぬいぐるみ」1個

コラボ限定、「ポムポムプリン」のぬいぐるみがゲットできるプリンのセット。

「ポムポムプリンの”ぷりんぷりん”おしりプリン」と「ポムポムプリンの『ぼくプリン』プリン」に、「ポムポムプリンのもちもちぬいぐるみ」が入っています。

ぬいぐるみは、パステルのプリンをもっている「ポムポムプリン」が愛らしい、もちもちな手触りのマスコットサイズ。

カップに入れれば、あの大人気プリンに変身したような姿になります☆

ポムポムプリンのシュークリーム

価格：300円（税込）

看板商品「なめらかプリン」をイメージした人気のシュークリームが、「ポムポムプリン」とのコラボ仕様になって新登場。

柔らかなシュー生地に、カラメル入りのホイップクリームとバニラが香るカスタードクリームのダブルクリームを絞って仕上げています。

専用BOXでは、スプーンを持った「ポムポムプリン」がお目見え。

小腹が空いたときのおやつにもぴったりな一品です！

ポムポムプリンのしあわせたっぷりんア・ラ・モード

価格：880円（税込）

※2026年3月31日（火）までの販売

「ポムポムプリン」コラボ限定デザインのア・ラ・モードも登場。

スポンジとホイップクリームの上に「なめらかプリン」とさくらんぼ、⻩桃にブルーベリーがトッピングされています。

プリンとケーキ、どちらの味わいも楽しめて、満足感あるスイーツです☆

スリーブには、チームプリンの通称「ちむぷり」のみんなも登場。

2026年だけの、見逃せない限定デザインです！

ポムポムプリンのおえかきプリン〜スプーン〜

価格：500円（税込）

※2026年3月31日（火）までの販売

なめらかなプリンにホイップクリームを重ねて、表面にココアパウダーで「ポムポムプリン」をデザイン。

中にサンドした、ふわふわのカラメル風味のスポンジもアクセントです。

パステルのスプーンを持った、愛らしい「ポムポムプリン」を楽しんだら、プリンのとろけるようななめらかさとコクを味わえます☆

また、お誕生日が近づくとデザインが変化するかも？

続報にも注目のコラボスイーツです！

「ポムポムプリン」コラボ焼き菓子

販売期間：2026年3月1⽇（日）〜4月30日（木）

※一部価格が異なる店舗、取扱のない店舗があります

※なくなり次第終了

※コンビニエンスストア・スーパーマーケット・ドラッグストアなどでは2026年3月3⽇（火）より順次販売開始

プリン風味を楽しめるプリンケーキやラスク、ブラウニーなどの新スイーツも多数登場。

コンビニエンスストアやスーパーマーケット、ドラッグストアなどでも販売するので、近くにパステルの店舗がない方も楽しめます。

ポムポムプリンのさくさくラスク〜プリン風味〜

価格：1個172円（税込）/ 12枚入 1,944円（税込）

販売場所：全国のパステル店舗、全国のセブン-イレブン、ファミリーマート、ローソン、公式オンラインストア「オールハーツモール」、スーパーマーケット・ドラッグストアなど

「ポムポムプリン」の大好きなプリンをイメージした、プリン風味のシュガーラスク。

パッケージは“朝”のワンシーンをイメージした、ちょっぴり遅刻しそうになりながらラスクを食べて、元気に走る「ポムポムプリン」のデザインです。

サクッとした食感とプリン風味の甘みを楽しめます☆

中には、全8種（うちシークレット1種）のオリジナルシールがランダムで1枚付いているので、集める楽しさもあるコラボ焼き菓子です！

ポムポムプリンのしっとりプリンケーキ

価格：1個300円（税込）/ 8個入 2,400円（税込）

販売店舗：全国のパステル店舗、公式オンラインストア「オールハーツモール」、スーパーマーケット・ドラッグストアなど

「ポムポムプリン」の大好きなプリンをイメージした、プリン風味のしっとり食感ケーキ。

パッケージは“お昼”のワンシーンをイメージし、プリンケーキを夢中で食べる、キュートな「ポムポムプリン」がデザインされています。

ほろ苦さを感じるカラメル風味のチップを合わせて、まるでプリンを食べているかのような味わい！

手土産やプチギフトにもおすすめです。

ポムポムプリンのふわふわプリンブラウニー

価格：1個240円（税込）/ 8個入 1,920円（税込）

販売店舗：全国のパステル店舗、全国のセブン-イレブン、ローソン、公式オンラインストア「オールハーツモール」、スーパーマーケット・ドラッグストアなど

「ポムポムプリン」の大好きなプリンをイメージしたコラボ商品には、プリン風味のブラウニーもラインナップ。

パッケージは“夜”のワンシーンをイメージした、ふわふわなブラウニーの上で心地よさそうに眠る「ポムポムプリン」のデザインです。

ほろ苦さを感じるカラメルを合わせ、まるでプリンを食べているみたいな味を再現。

ほっと一息つきたいとき、自分へのご褒美スイーツにぴったりな焼き菓子です☆

ポムポムプリンの焼き菓子3種アソート

価格：800円（税込）

内容：「ポムポムプリンのさくさくラスク〜プリン風味〜」1個、「ポムポムプリンのしっとりプリンケーキ」1個、「ポムポムプリンのふわふわプリンブラウニー」1個

販売店舗：全国のパステル店舗

「ポムポムプリンのさくさくラスク〜プリン風味〜」「ポムポムプリンのしっとりプリンケーキ」「ポムポムプリンのふわふわプリンブラウニー」を詰め合わせたアソート。

3種の焼き菓子をまとめて楽しめ、パッケージの側面には切り取って楽しめる「ポムポムプリン」がひそんでいます！

オリジナルシール

「ポムポムプリンのさくさくラスク〜プリン風味〜」に入っているオリジナルシールは、全8種（うちシークレット1種）の中から1枚ランダムが付いてきます！

“もっともっとおっきくなること”を夢見る「ポムポムプリン」を描いたデザインがキュート。

元気に走って・たくさん食べて・すやすや眠っている姿や、コラボのメインビジュアルもラインナップされしています。

スマートフォンのケースにいれたり、好きなところに貼ったりして楽しめるグッズです☆

ポムポムプリンのまるっとおたのしみパック

価格：1セット 5,200円（税込）

セット内容：「ポムポムプリンの”ぷりんぷりん”おしりプリン」1個、「ポムポムプリンの『ぼくプリン』プリン」1個、「ポムポムプリンのシュークリーム」1個、「ポムポムプリンのしあわせたっぷりんア・ラ・モード」1個、「ポムポムプリンのおえかきプリン〜スプーン〜」1個、「ポムポムプリンの焼き菓子3種アソート」1個、「ポムポムプリンのもちもちぬいぐるみ」1個、おでかけエコバッグ（ランダム）」1枚

販売店舗：全国のパステル店舗

パステルの店舗では、「ポムポムプリン」とのコラボ商品をまるごと楽しめる限定パックを販売。

付属のエコバッグは、全5種のうち1枚がランダムで付いています。

どのデザインも「パステル」と「ポムポムプリン」のコラボ限定バージョン。

普段使いにも便利なエコバッグです！

「ポムポムプリン」コラボ公式オンラインストア限定グッズ・スイーツ

販売期間：2026年3月1⽇（日）〜4月30日（木）

販売店舗：公式オンラインストア「オールハーツモール」限定

※なくなり次第終了

※単品販売はなし、セット販売のみ

※販売についての詳細は公式オンラインストアをご確認ください

「ポムポムプリン」コラボ公式オンラインストアだけの限定グッズとスイーツを販売。

もちもちな手触りがたまらない「ポムポムプリン」のクッションセットと、「ポムポムプリン」の焼き印がかわいいくりーむパンが期間限定で購入できます！

ポムポムプリンのもちもちクッション

サイズ：縦 約300×横 315×奥行き80mm

大人気のコラボプリンがクッションになって、公式オンラインストア限定のセットに登場。

もちもちな手触りと、裏表で異なる「ポムポムプリン」のデザインが楽しめます。

「ポムポムプリン」好きには見逃せない、公式オンラインストアだけの限定グッズです☆

ポムポムプリンのまんまるクリームパン〜プリン風味〜/〜チョコ風味〜

「ポムポムプリン」の焼き印と、おしりをイメージしたビジュアルが愛らしいコラボパンを、公式オンラインストア限定のセットでお届け。

プリン風味とチョコ風味、2種類の味で登場します。

ふんわり柔らかな生地に、プリン風味のクリームやチョコクリームをぎゅっと包んで焼き上げた、2種類のクリームパンです！

「ポムポムプリン」の30周年を祝うプリンや新作スイーツ、もちもちのぬいぐるみなどコラボグッズを展開。

パステルのサンリオ「ポムポムプリン」コラボスイーツは、2026年3月1日より順次発売です！

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L663997

