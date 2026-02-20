カウンターの寿司屋でつまみから握りへ。とやってみたいけど、どこか漂う緊張感。そんな敷居の高さをとっぱらってくれて、しかもつまみ充実。お酒の選択肢もある。“呑める寿司屋さん”を集めました。大阪で「寿司居酒屋」が人気を博しているように、東京でも同ジャンルの店が増加の兆しです。実力派から格安店まで、編集部が見つけた2025年最新の楽しい寿司居酒屋をお届けします。

【’25年6月19日OPEN】一軒で何度も美味しい！中野のうれしい新店『屋台だるま寿』＠中野

串焼うなぎをつまみ握りで〆る幸せ

こんな幸せ、いいんでしょうか。うなぎ串をつまみに一杯やって、握り寿司で〆る。一軒家の店内は、炭焼屋台風の1階、寿司カウンターのある2階、8席個室の3階とそれぞれにいい雰囲気。で、メニューは共通。うなぎに寿司、その他豊富な酒の肴、どれもいけちゃうのだ。

社長の常田利幸さんは、「うなぎとお寿司一緒に食べられたらいいなと、自分が思っていたんです」と笑う。

日本うなぎ串焼きおまかせ五本1600円、大将おまかせにぎり10カン2480円、内臓美人サワー700円

『屋台だるま寿』（手前）大将おまかせにぎり10カン 2480円 （左）日本うなぎ串焼き おまかせ五本 1600円（奥からたんざく、ねぎま、くりから、八幡、きも （ドリンク）内臓美人サワー 700円

とっても贅沢なのに値段はやさしい。そして現れた寿司に失礼ながら驚いた。飾り包丁が入ったネタ、小ぶりで端正なシャリ、淡いピンクのガリまで美しい。口の中でネタとシャリが見事に溶け合った。

こんな幸せ、あっていいんです。

『屋台だるま寿』代表取締役社長 常田利幸さん

代表取締役社長：常田利幸さん「飲み放題付きの寿司コースは1万円から。おすすめですよ！」

『屋台だるま寿』屋台風の1階ではわいわいやりたい

［店名］『屋台だるま寿』

［住所］東京都中野区中野5-60-2

［電話］03-5942-5544

［営業時間］17時〜24時（料理23時LO、ドリンク23時半LO）

［休日］日

［交通］JR中央線中野駅北口から徒歩2分

【’25年8月7日OPEN】馴染みになりたい！ホスピタリティあふれる一軒『すしいち』＠南阿佐ヶ谷

ちょい飲みも家族寿司にもいい

まず「本日の良いとこ3点盛り」のボリュームにびっくり。身が厚い、新鮮かつ旨い。

「上品さよりも（笑）、魚を食べた〜っていう気分になっていただきたいので」とゼネラルマネージャーの小田嶋忠昭さん。

プレミアム握り盛り2980円、ソフトシェルクラブ1000円、如空850円

『すしいち』（手前）プレミアム握り盛り 2980円 （奥）ソフトシェルクラブ 1000円 （ドリンク）如空 850円 ネタおまかせのお得な握り盛り。この日は、中トロ、イカ、ブリ、アジ、赤貝、サーモン、エビ、穴子、ウニ、中トロ巻。「ソフトシェルクラブ」は驚きの旨さ。日本酒はレアな銘柄もあり、約10種類

その他「ソフトシェルクラブ」など意外なメニューも楽しいぞ。

ほろ酔って、〆の握りといきましょう。都内で、系列3店舗を経営するグループの新店。仕入の強味もあって、1貫200円〜とうれしい値段ながらネタはピカイチ。

「飲まれる方も、ご家族連れも、少しでもお客さまに喜んでほしいので」と小田嶋さん。お得なランチもあり。ホスピタリティあふれるこんな寿司屋さん、近所にほしい！

『すしいち』ゼネラルマネージャー 小田嶋忠昭さん

ゼネラルマネージャー：小田嶋忠昭さん「カキやブリがおいしい季節ですよ〜生ガキは1個280円でサービス中！」

『すしいち』

［店名］『すしいち』

［住所］東京都杉並区阿佐ヶ谷南1-15-18伊藤ビル1階2号

［電話］03-6454-6855

［営業時間］11時半〜14時半（14時LO）、17時〜23時（22時LO）、土：16時〜23時（22時LO）

［休日］日・祝

［交通］地下鉄丸ノ内線南阿佐ヶ谷駅2b出口から徒歩3分

【’25年2月8日OPEN】味比べ・食べ比べをいきつつ、つまみで一献『魚の登竜門 すしショップ百太郎』＠錦糸町

地酒を値ごろに楽しめる、メニュー豊富な寿司居酒屋

飲兵衛たちのワンダーランド、錦糸町駅前に構える同店は、深夜4時まで寿司とつまみが楽しめる。目移りするほど品数があるので、腹ぺこさんからちょい飲みまで、さまざまな用途に好都合だ。

豊洲市場から届く新鮮なネタは、厚みや切り方にこだわりがあり、特に「味比べ」や「食べ比べ」の寿司は、部位ごとの脂乗りや食感の差を楽しめる。

食べ比べまぐろ（赤身、中トロ、ネギトロ）649円、味比べ鯨（トロ皮、さえずり）330円、大好きゲソ天649円、上喜元特別純米（100ml）605円

『魚の登竜門 すしショップ百太郎』（手前から順に）食べ比べまぐろ（赤身、中トロ、ネギトロ） 649円、味比べ鯨（トロ皮、さえずり） 330円、大好きゲソ天 649円 （ドリンク）上喜元 特別純米100ml 605円 クジラはまろやかコリコリの「トロ皮」、とろける「さえずり」の違いが楽しい。人気の「ゲソ天」はダシの効いた関西風の天つゆで！

それに加え目を惹くのが、ずらりと並ぶ地酒のラインナップ。酒好きならたまらず「安い！」と唸りたくなるメニューを横目にクイっと行こう。

店長のつまみのイチ推しは、まぐろのカマを豪快に焼いた「トロ塩」。ほくほくの骨身をつつきながら、心ゆくまで「お次の一杯」を思案したい。

『魚の登竜門 すしショップ百太郎』店長兼マネージャー 徳永裕光さん

店長兼マネージャー：徳永裕光さん「メニューを豊富に揃えているのでどなたにも喜んでいただけます！」

『魚の登竜門 すしショップ百太郎』

［店名］『魚の登竜門 すしショップ百太郎』

［住所］東京都墨田区江東橋2-16-9錦糸町旭屋ビル1、2階

［電話］03-5669-0966

［営業時間］17時〜翌4時（料理翌3時LO、ドリンク翌3時15分LO）

［休日］大晦日、元日

［交通］JR総武線錦糸町駅南口から徒歩約4分

撮影／小島昇（だるま寿、すしいち）、大西陽（百太郎）、取材／本郷明美（だるま寿、すしいち）、森田幸江（百太郎）

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年11月号発売時点の情報です。

2025年11月号

