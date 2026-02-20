「今日も仕事が、終わらなかった…!!」

毎日「また終わらなかった…」を繰り返して、うんざりしたり、落ち込んだりしていないだろうか。「量が多すぎて残業ばかり」「要領が悪い」「やりたいことができない」など、悩みは根深いのではないだろうか。

「その原因は3つの“隠れたムダ”です」ータスク管理オタクで、ダンドリ磨いて30年超のエキスパート・萩原雅裕さんはこう語る。今回は書籍『「今日も仕事が終わらなかった」はなぜ起きるのか？ 仕事が3倍速くなる計画・実行・中断の技術』の中から、「仕事を終わらせる人のコツ」を紹介する。

ミスが多いのは「隠れたムダ」があるから

「うわっ、また間違えた…」

職場でのミスはつきもの、とはいえ、ミスばかりしていると人からの信頼を失ってしまうことにもつながります。一方職場には「仕事が速いのに全然ミスしない、それなのに成果も上げている」という人もいるでしょう。「あの人は自分とは違うな」「一体何をしているんだろう？」と気になるのではないかと思います。

実は、仕事の正確さは、後天的に高めることができます。本来、手を動かす速度自体はみな同じくらいの速さです。

しかし、仕事が遅い人や、ミスが多い人は「隠れたムダ」に気づいていない。だから、仕事が遅いのです。今回は仕事の「ミス」を失くすために必要な「迷わず手を動かす」実行の技術について、紹介していきましょう。

「集中力のムダ」気づいてますか？

特に仕事のミスで、みなさんが軽視しているものがあります。それは、「集中力のムダ」です。

仕事が思い通りに終わらない2つ目の理由は、作業中の「切り替えが多いから」です。

切り替えが多いと、仕事は思い通りに進みません。

切り替えが多いと、無意識のうちに集中力が下がります。

集中しているつもりでも、“隠れたムダ”が生じているのです。

「でも、集中しているから1日があっという間に終わるんです」という人もいるかもしれませんね。しかし、もしかするとそれは集中ではなく、単に「頭の中が忙しいから」かもしれません。

「切り替え」が諸悪の根源

実は人間の脳は、そもそもマルチタスクができないことが明らかになっています。では、どうしているのか。「シングルタスクの高速切り替え」によって、何度も頭のスイッチを切り替えて、「思考モードの切り替え」に、頭のパワーを使っているのです。

つまり、頭のスイッチが何度も切り替わっているから、なんだか慌ただしく感じられる。しかしその分手が動いているかというと、そういうわけでもない。だから、仕事が思う通りに進まないのです。自然と、ミスも増えてしまいます。本書で紹介する「迷わず手を動かす」実行の技術では、切り替えを減らす方法を紹介していきます。

何より重要なのは、「切り替えを減らす」こと。そのための環境整備と、ノウハウなのです。

（本記事は『「今日も仕事が終わらなかった」はなぜ起きるのか？ 仕事が3倍速くなる計画・実行・中断の技術』に編集・調整し、一部特別に書き下ろした原稿です）