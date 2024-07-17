ホワイトソックス・村上宗隆内野手（26）が20日（日本時間21日）のカブスとのオープン戦初戦で移籍後初実戦に臨むことが決まった。ウィル・ベナブル監督（43）が18日（同19日）に明かした。侍ジャパン合流のため、27日（同28日）にチームを離れる予定。オープン戦は最大7試合に出場可能で、侍ジャパン合流後の壮行試合2試合も含めて、最大9試合の実戦調整で本番に備える。

村上のデビュー戦が決まった。ベナブル監督がオープン戦初戦の20日（日本時間21日）の敵地カブス戦のオーダーについて「調整中」としながらも、3月のWBCに出場するメンバーは「サポートしたい」と必要な打席数を多く確保していきたいと説明。「村上も入る」と明言した。

侍魂を腰に携えて初陣に臨む。メジャー移籍に伴って、プロ1年目から愛用するコア・テクノロジー社のベルトに「臥薪嘗胆（がしんしょうたん）」の文字を入れた。高校時代の恩師である九州学院元監督の坂井宏安氏から授かった座右の銘だ。

「将来の成功のため、苦心し努力を重ねる」という意味の中国の故事成語。U18日本代表に選ばれなかった悔しさをバネに、高校時代から誰よりも努力してきた。「一つ一つ壁を破るために必死に取り組んでいる」。自負と覚悟は海を渡っても変わらない、という決意の表れだ。

侍対決がいきなり実現する。カブスには共に3月のWBCに出場する鈴木が在籍。21年東京五輪で一緒に金メダルをつかみ取り、23年WBCは左脇腹を痛めて無念の出場辞退となった尊敬する先輩だ。前回大会で不振に陥ると、インスタグラムに村上の大げさなものまね動画を投稿して励ましてくれた。連覇に向けて共闘する今回は、互いに状態を確かめる貴重な一戦。いきなり4番に座る可能性もある。

村上はWBCに向けて27日（同28日）にチームを離れる予定。大会前の実戦は米国で7試合。侍に合流してからは2試合の壮行試合があり、最大9試合となる。前回大会は8試合で28打席に立って本番を迎えた。今季は1試合3打席と仮定しても最大27打席に立つことができる。この日はライブBP（実戦形式の打撃練習）で左腕相手に3打席立ち、空振り三振、二ゴロ、左飛だった。「試合数を重ねていければ。初めてのことで分からないので、とにかくこっちで試合出て、飛行機乗って向こう（日本）で試合出て。流れに身を任せて頑張りたい」。再び頂点へ。まずは初実戦に臨む。