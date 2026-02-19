モデル・タレントのゆきぽよが、仕事が激減するきっかけとなった過去の出来事を振り返り、当時の苦しい胸の内を明かした。

2月19日に放送された『資産、全部売ってみた』（ABEMA）に出演したゆきぽよは、自身の資産を売却するため、自宅の衣装部屋を整理。その中で、2021年に仕事が激減する原因となった、知人男性の事件に巻き込まれた報道について触れた。

当時の心境を問われ、「トラウマ。思い出したくもない」と表情を曇らせるゆきぽよ。2017年の『バチェラー・ジャパン』出演を機に、テレビで見ない日はないほど引っ張りだこの存在になっていた中での出来事で、世間からの猛バッシングにも晒された。

ゆきぽよは「“この日”をきっかけに、2、3カ月先まで埋まっていたスケジュールが一気に真っ白になりました。給料もなくなるし、ゼロの時もあったんです。“今月のお金がない。家賃、携帯代どうしよう”って焦りました」と、仕事がなくなっていく恐怖を振り返る。

精神的にも追い詰められ、「何をしても許してもらえない、“お前はいらない”ってされる。こんなに尽くしてきたのに、こんなに頑張ってきたのに……っていう感情が積み重なって」という絶望感を吐露。「あれだけ褒めてくれた人も、必要としてくれた人も、一切連絡が取れなくなったりして、全てをバッと失った感じ。ずっと家にいて、“生きてる価値ない”みたいな。“死にたい、死にたい、死にたい”っていう1年間でしたね」と、壮絶な時期を涙ながらに語った。

『資産、全部売ってみた』は、売れる資産を全部売却し、ゼロから再設計に挑む人々を追う、人生再スタート応援ドキュメントバラエティ。番組MCを、芸能活動再開後初レギュラーとなるタレントの小島瑠璃子、お笑いコンビ・平成ノブシコブシの吉村崇の2人が務める。