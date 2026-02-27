モデル・タレントのゆきぽよが、がん治療をした母親のためにフィリピン料理店を開業しようと自身の資産を売却するも、必要な資金の額に唖然とする場面があった。【映像】ゆきぽよが出したい理想の店2017年に『バチェラー・ジャパン』で注目を集めると、世界版バチェラーにも出演し、ギャルモデルとして数々のバラエティ番組で活躍したゆきぽよ。2月26日放送の『資産、全部売ってみた』（ABEMA）では、自身の資産を売却するため