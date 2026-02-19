パワーと効率、そしてダイナミックな制御の融合

ホンダのフィリピン法人（ホンダカーズ・フィリピン・インコーポレーテッド／HCPI）は、マカティ市のグロリエッタ・パーム・ドライブ・アクティビティ・センターにて、同社のフラッグシップSUV「CR-V」の新型モデルを発表しました。

今回のモデルチェンジでは、2つの「e：HEV」ハイブリッドグレードを導入し電動化を加速させるとともに、ブランド独自の上質で洗練された雰囲気とスポーティな楽しさを融合させています。

「日常使いができる快適なクルマ」という従来の価値をさらに高め、あらゆるシーンで期待を超える多面的な魅力を持つクルマとして開発された新型CR-Vは、e：HEVモデル2種とガソリンモデル1種の計3グレードで展開されます。

ラインアップを牽引するのは、プレミアム・スポーティ・ハイブリッドと位置づけられる「2.0 RS e：HEV AWD E-CVT」で、現代のアーバン・アウトドア・ライフスタイルに合わせて設計された同グレードは、日常の都市走行から週末の遠出まで対応します。

同じくハイブリッドの「2.0 VX e：HEV E-CVT」は、洗練された静かな走りと先進技術を提供し、企業関係者などの利用を想定。

そして、唯一のガソリンモデルである「1.5 V Turbo HuNT（ハント）CVT」は、アグレッシブなパフォーマンスとスポーティな精神を強調したモデルです。

e：HEVシステムは、最高出力148PS／最大トルク183Nmを発揮する2リッター直噴アトキンソンサイクルエンジンと、最高出力184PS・最大トルク335Nmを発生する強力な2モーターを組み合わせています。これにより、爽快かつ洗練されたドライビング体験と卓越した燃費効率を実現。

都市走行条件における燃費は、VX e：HEVが29.4km／L、RS e：HEV AWDが21.3km／Lを達成しています。特にRS e：HEV AWDには先進のリアルタイムAWD（全輪駆動）機能が搭載され、様々な走行シーンで優れた安定性と正確なコーナリング性能を発揮します。

一方、V Turbo HuNTグレードは、最高出力190PS・最大トルク240Nmを発生する1.5リッター直噴4気筒DOHC VTECターボエンジンを搭載。CR-Vならではの力強いパフォーマンスを維持しつつ、郊外走行条件で16.4km／Lの燃費を達成しています。

エクステリアは各グレードの個性を際立たせており、RS e：HEV AWDは専用のピアノブラック・アクセントでスポーティさを強調。V Turbo HuNT CVTは、フィリピン市場専用の「HuNT」エンブレムや光沢のあるカッパー（銅色）のアクセント、ブラックのホイールアーチガーニッシュなどを備え、タフな印象を演出しています。

インテリアは全グレードでブラックレザーシートを採用し、上質な快適性を追求。安全面では、死角の車両を警告する「ブラインドスポットインフォメーション」と「クロストラフィックモニター」を全車に標準装備したほか、衝突被害軽減ブレーキ（CMBS）などを含む先進の安全運転支援システム「Honda SENSING」も搭載しています。

さらに、VXグレードにはヘッドアップディスプレイ（HUD）が拡大採用され、全ラインアップで「Google Built-in」や、スマートフォンで車両操作ができる「Honda CONNECT」に対応するなど、利便性も大幅に向上しました。

電動化への移行をサポートするため、e：HEVグレードには8年または16万km（いずれか早い方）の特別バッテリー保証が付帯します。

ボディカラーは、新色の「クリスタルブラック・パール」を含む「プラチナホワイト・パール」、「メテオロイドグレー・メタリック」、「キャニオンリバーブルー・メタリック」の4色が用意されています。

現地における新型CR-Vの価格は225万8000ペソ（日本円で約596万円／2月中旬現在）からとなっています。