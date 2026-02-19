Photo: 小暮ひさのり

仕事の相棒に欲しかったのは、これだった。

先日行われたサーモスの発表会では「背負う魔法びん」みたいなユニークなバックパックなどが発表されましたが、もうひとつ気になったのがこちら。

サーモスの「真空断熱カップ（JTE-300/400）」です。

Photo: 小暮ひさのり

一見普通の取手なしタイプのマグカップですけど、サーモスですから、ちゃんと魔法びん構造。中身の温かさ・冷たさを長時間キープしつつ、外側は熱くないし結露もしません。

視覚と触覚、保温テクノロジーの融合

Photo: 小暮ひさのり

カラバリはこんな感じ。

柔らかなパステル調の配色も「ほっと一息」感が出ていいですね。サイズは300mlと400mlがあり、個人的にそれな！を感じたのが300mlサイズ。

カップってでかけりゃいいってわけじゃなくて、人それぞれベストな容量があると感じています。

僕の場合、仕事中にちびちび飲んでると、タンブラーサイズだと飲みきれない…。みたいな時が結構あるんですよね。そこにマグカップのスタイル・容量でちゃんと保温性にもステ振りされている。ってのはまさに求めていたソリューション。

内面には撥水性があり、汚れが落ちやすく乾きやすいという「セラクリーンコート」。口当たりがマイルドなので、金属タンブラーが苦手で…という人にもフィットするんじゃないかな。

しかも食洗機にも突っ込めるんですよこれ。最高か（取手がないので食洗機にツッコミやすいのも地味なポイントですね）。

Photo: 小暮ひさのり

別売りですが、温度をさらに長持ちさせつつ、ゴミホコリなどから守ってくれる蓋も用意されていますよ。

飲み口部分がちょっと開いているので、装着したまま飲めますし、この蓋も食洗機対応。パッキン部分一体構造なので、分解せずにこのまま食洗機突っ込めます。最高だ…。

仕事中にちびちび飲むカップ、これに決定です。

