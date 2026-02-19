選手たちが感じる“メダルの重み”　宇野昌磨が計測「肩がかなり凝る」他競技からも反応「当時嫌で嫌で…」【冬季五輪】

宇野さんと鈴木のSNS投稿が話題を呼んでいる(C)Getty Images

意外な実測値だ。

日本時間2月18日、2018年平昌、22年北京冬季五輪のフィギュアスケート男子シングルで3つのメダルを獲得し、現在プロスケーターとして活躍する宇野昌磨さんは、公式Xを更新。「みんな口を揃えて言う オリンピックのメダルは重みが違うと」と書き始め、実物を“計量”した投稿が話題となっている。

公開された画像に収められているのは、4年前の北京五輪で手にした団体戦の銀メダル、そして男子シングルの銅メダルだ。スケールのデジタル表示には、銀メダルが540グラム、銅メダルが455.5グラムと出ており、なんと2つ合計で約1キログラムという結果だ。

これを受け、「どれくらいかというと肩がかなり凝る」とまとめた宇野さんの投稿には、ファンの反響が続々。「思ってたより重い」「複数個かけたら相当重いですよね…」「へぇ〜って、すぐ出せるの強ない？（笑）」「台所でオリンピックメダルの重さを測るなw」などとさまざまな声が上がった。