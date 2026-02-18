Image: Nature

まさに逆転の発想。

3Dプリントは時間がかかるもの。その直感は概ね正解ですが、ミリメートル級においては覆るかもしれません。

清華大学の研究チームは、DISH（Digital Incoherent Synthesis of Holographic Light Fields）と呼ばれる新たな造形技術を開発しました。直訳すると「ホログラフィック光場のデジタル非コヒーレント合成」。

DISHはミリメートル級の小さな造形物であれば、たった0.6秒で作り上げてしまいます。1秒もかからず3Dプリントが終わるとは…！

安定しないならレーザーを回せばいいじゃない

3Dプリンターには熱溶解積層（FDM）や光造形（SLA）といったさまざまな方式がありますが、より新しいものにボリュメトリック型（VAM、体積型）があります。感光する樹脂の入った容器に、パターン光を照射してモノを作る方法です。

このVAMのなかでも特に高速な方式が、CAL（Computed Axial Lithography）というもの。こちらは樹脂が入った容器を回転させ、より効率的に光を照射します。

CALは早ければ数秒で造形が終わる画期的な方法です。が、回転による振動やレーザーの焦点の制御の難しさ、それに従来の体積型と同じく材料に高い粘性が必要（造形中に物体が沈んでしまう）など、課題も多かった。

一方、今回発表されたDISHは逆転の発想。容器は固定し、代わりにレーザーを回転させたのです。

青い光がさまざまな方向から照射されているのがわかりますね。これは毎秒最大10回転するペリスコープレンズが360度からパターン光を照射している様子。一見するとシンプルなアイデアに思えますが、高度な計算による賜物です。

1秒とかからずに造形ができるので、低粘度でOK。ということは造形後に流体でシャっと流して、流れ作業で作ることも可能。さらに中空のような複雑な造形も作りやすい。

造形サイズは最大333 mm³で、1cm範囲で解像度19μmを維持。およそ8mmの球体ほどですが、高速ゆえ量産が可能。スマホやコンピュータの部品、あるいは生体へのin situ（イン・シチュー）バイオプリント（生体内の損傷部位へ、直接細胞やバイオインクを3Dプリントする再生医療技術）など、従来の3Dプリンターの圏内を超えた応用が期待できそうですね。

Source: Nature, CGTN