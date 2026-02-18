ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）が、同種目日本初の金メダルを獲得した。表彰式で見せたおなじみのルーティン「木原運送」は、地上波番組で取り上げられるなど話題を呼んだが、ネット上では改めてその“凄さ”に注目が集まっている。

劇的な大逆転でつかんだ金メダル。表彰式で名前を呼ばれると、木原は三浦の腰をひょいっと持って壇上に押し上げた。セレモニーを終え、表彰台を降りる際には木原が三浦をだっこするように抱え、運んでいった。

「木原運送」と呼ばれるファンの間ではおなじみのルーティンだが、五輪表彰台の真ん中で出動とあり、地上波番組で取り上げられたり、韓国国内で話題になるなど、大いに盛り上がりを見せた。そんな中ファンは、微動だにせず運送されていく三浦の体幹に注目。X上では言及が相次いだ。

「運ばれる三浦璃来さんの体幹もさすがだ」

「ずっとマネキンみたいに運ばれてるのジワジワ来る あの体幹欲しい」

「木原運送もそうだけど体をまっすぐのまま運ばれるとか、筋力どんだけ…」

「身体が一直線にピンと伸びて”体幹どーなってんのよ？”の三浦選手」

「璃来ちゃんの体幹も神レベルで微動だにしないの尊い… 」

「何とも言えない角度のままピンとキレイな直線で何度見ても『スケート選手の体幹すごい』」

「他のペアが普通に歩いてる横でこれやるの、ガチでスゴすぎる！！」

「木原運送w積荷の体幹が凄いww」

「木原くんに運ばれるリクちゃんの体幹が？軸が？ピシーってしててすごい」

華麗なリフトやジャンプの秘訣ともいえる三浦の体幹に称賛の声が集まっていた。



（THE ANSWER編集部）