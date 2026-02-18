EXILE TAKAHIRO、妻・武井咲から注意された娘に言った言葉明かす「怒られるっていう…」
【モデルプレス＝2026/02/18】EXILE TAKAHIROが2月17日、日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（よる8時）に出演。妻で女優の武井咲から怒られてしまった自身の“職業病”を明かした。
【写真】41歳EXILEボーカルが怒られた美人女優妻
この日の番組には、一流のミュージシャンが集結し、“音楽バカ”であるゲストたちの驚きの私生活についてスタジオトークを展開。トークテーマ「つい出てしまう職業病」では、TAKAHIROが「職業柄と言いますか、音源チェックだったりとか家の中でも音が流れていることが多いので、娘たちも音楽が自然と好きになって」と音楽に囲まれた家族との私生活に言及した。
娘たちが日常的に家の中で歌を歌っているというが「それをなんとなく聴いていて微笑ましいんですけど、よくよく聴いてると、やっぱり子どもなんでうろ覚えというか…。ノリで可愛らしく歌ってるんですけど。どうにもメロディーだったりとか、譜割りが気になってつい修正しちゃって…。そこメロの階段が違うとか言っちゃって」と職業柄ついつい指摘してしまうと告白。明石家さんまが「かわいそうやな…」と子どもに同情すると、TAKAHIROは「そしたら本当にもう即座に妻に『自由に歌わせてあげてよ』って怒られるっていう…」と武井からたしなめられるとも明かし「せっかく音楽に興味を持ってくれてるので、言えるところは言っておきたいなって」と親心をのぞかせた。
TAKAHIROと武井は2017年9月に結婚。2018年3月に長女、2022年3月に次女、2025年2月に三女の誕生を報告している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】41歳EXILEボーカルが怒られた美人女優妻
◆TAKAHIRO、妻・武井咲に怒られた“職業病”
この日の番組には、一流のミュージシャンが集結し、“音楽バカ”であるゲストたちの驚きの私生活についてスタジオトークを展開。トークテーマ「つい出てしまう職業病」では、TAKAHIROが「職業柄と言いますか、音源チェックだったりとか家の中でも音が流れていることが多いので、娘たちも音楽が自然と好きになって」と音楽に囲まれた家族との私生活に言及した。
◆TAKAHIRO、武井咲と2017年に結婚
TAKAHIROと武井は2017年9月に結婚。2018年3月に長女、2022年3月に次女、2025年2月に三女の誕生を報告している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】