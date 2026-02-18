この記事は2025年3月12日に公開された記事を編集して再掲載しています。

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

「露天風呂で音楽が聴きたい！ 」「キャンプやバーベキュー場で映画やBGMを流したい！」など、外出先でも音楽や映画が楽しめたら最高ですよね。

ただ、スマホやノートPCの内蔵スピーカーでは物足りないと感じていませんか？

そんな悩みを一発で解決してくれるのが、音質や音量をパワーアップしてくれるポータブルスピーカー。コンパクトで持ち運びやすく、屋内・屋外問わず使用できるので、活用方法も多彩です。

今回は数あるポータブルスピーカーの中でも、コスパ最強のアイテムをピックアップ。日本発のエンタメ家電ブランドFUNLOGY（ファンロジー）から発売されている「FUNLOGY Portable Mini」を紹介します。

FUNLOGY Portable Mini（スピーカー/ポータブルスピーカー）【VGP2024受賞】防水対応/小型/Type-C 充電式/バッテリー 内臓/Bluetooth対応/ワイヤレス / IP67 お風呂 で使える/pc スマホ 接続OK/TWS 対応【日本ブランド】(ホワイト) 2,580円 Amazonで見る PR PR 2,580円 楽天で見る PR PR

日本発のブランドなのに2,580円とお値打ち！ 音質に加えて機能性も充実

「FUNLOGY Portable Mini」は、直径70mmのコンパクトなボディに、6Wドライバーを搭載。本体上の開口部を広くすることで、サウンドの空間的な広がりを体感できます。

低音域を増幅・補強するパッシブラジエーターや、次世代オーディオプロセッサーを内蔵し、迫力のある重低音と繊細な音質を表現することに成功しています。

Bluetooth 5.3を採用し通信速度と安定性に優れ、音飛びや遅延しにくいのが特長的。「FUNLOGY Portable Mini」を2台揃えて接続すれば、ステレオ音質で臨場感もさらにアップ。

国内最大級を誇るオーディオビジュアル機器の総合アワード「VGP 2024」のBluetoothスピーカー（1万円未満）部門で入賞。

音質もさることながら、デザインや機能性も折り紙付き。安心の日本ブランドにも関わらず、価格は2,000円台とかなりリーズナブルです。

IP67の防塵・防水規格でキャンプ場やお風呂場にも持ち運び自由自在

IP67の防塵・防水規格に対応しており、運動場や川辺、温泉といった砂埃や水気がある場所でも安心して使えます。

本体背面には、3.5mm AUX端子・USB-Cの充電端子を装備。水や埃から端子を保護するカバー付きなので、接触不良が起こりにくいのも嬉しいポイントです。

電源ボタンや再生停止ボタン、音量の調整ボタンも搭載しているので、スマホとBluetooth接続した後にスピーカー本体だけ風呂場に持ってきて操作することも可能。

マイク機能も備わっているから、ハンズフリー通話も楽しめますよ。

片手におさまるコンパクトなサイズ感が魅力。ストラップ付きで持ち運びも◎

本体は70mm×80mmと片手で持ち運べる大きさで、重さはたったの250g。車載ホルダーにもぴったりのサイズ感で、両手が塞がっていてもストラップに指をひっかけて移動できます。

15分の充電で1時間、フル充電時は最大16時間使用可能です。モバイルバッテリーでの充電にも対応しているから、旅行やアウトドア先での需要がますます高まります。

ライフスタイルをより豊かにするポータブルスピーカーをお見逃しなく！

FUNLOGY Portable Mini（スピーカー/ポータブルスピーカー）【VGP2024受賞 / 防水対応/小型/Type-C 充電式/バッテリー 内臓/Bluetooth対応/ワイヤレス / IP67 お風呂 で使える/pc スマホ 接続OK/TWS 対応/日本ブランド/ホワイト】 2,580円 Amazonで購入する PR PR 2,580円 楽天で購入する PR PR

商品のデザインや仕様、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。

Image:Amazon.co.jp