「ミラノ・コルティナ五輪・スピードスケート女子団体追い抜き・３位決定戦」（１７日、ミラノ・スピードスケート競技場）

日本（高木美帆、野明花菜、佐藤綾乃）は米国との３位決定戦に勝ち、銅メダルを獲得した。

３位決定戦では２１歳の野明が初出場。バランスを崩しかける場面もあったが、経験豊富な高木、佐藤がフォローしながら走りきった。レース後、先輩ふたりから声をかけられた野明は安どの涙が浮かんだ。

同種目では１０年バンクーバー五輪は小平奈緒、田畑真紀、穂積雅子で初の銀メダルを獲得。１４年ソチ大会は４位だったが、１８年平昌五輪は高木美帆、高木菜那、佐藤綾乃、菊池彩花の４人で初の金メダルを獲得した。

２連覇を期した前回の２２年北京五輪では決勝で最終コーナーまでリードを保ったものの、ゴール直前で高木菜那が転倒するというまさかの展開で銀メダルにとどまった。

その高木菜那はこの日、中継の解説。「ひとり欠けることなくゴールできたことが私にとっては本当に嬉しい。良かった、本当に」と言葉に実感を込めた。レース後、日の丸を背にリンクを回る日本チームを見つけると、マイクを外して席から立ち、「綾乃〜！綾乃〜！」と絶叫。４人が気づいて手を振り返すと、「元チームパシュートメンバーに戻って…。すみません。この場面を見られて、本当に嬉しいです。あとで褒めてあげたいです」と歓喜の様子だった。