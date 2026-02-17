Screenshot: ギズモード・ジャパン/ Weave Robotics

家事と一言でいっても、いろいろ幅広くタスクが存在します。家事の中には好きなタスクもあれば、嫌いなタスクもあります。それでいうと、私は洗濯物を畳むのが嫌いです。けっこう嫌いです。でも、それを解消するために120万円払うかというと…。

洗濯物を畳むのが得意なロボ「Isaac 0」

サンフランシスコを拠点とするロボ企業Weave Roboticsが開発するロボットIsaac 0。洗濯物を畳むのが得意なお家ヘルパー系ロボです。このIssac 0、デモでもコンセプトでもなく、リアル商品として販売中。それも、一般のご家庭向けに販売中。現時点では本拠地サンフランシスコ限定ではありますが、今月発送スタートです。

Isaac 0のお値段は8,000ドル、日本円で約120万円…。または月額450ドル、日本円で7万円ほどのサブスク利用も可能。

動画の人いわく、食洗機・洗濯機・乾燥機のおかげで家事の時間が大幅に短縮されたことを思えば、ここに追加すべきは洗濯物畳み機だと。テーブルの上に洗濯物をドカっと置いておけば、帰宅したらすべて畳まれていてサイコーとのことです。

Isaac 0は洗濯物を畳むだけでなく、散らかったおもちゃや洋服を片付けることもできますが、やはりメインは洗濯物を畳むこと。

…洗濯物の山から逃れるために120万円かぁ。

Source: Weave Robotics