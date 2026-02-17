岡本和真 ブルージェイズ中軸勢と共にフリー打撃へ ゲレロJr「とてもうまくやっていると思う」



岡本和真 PHOTO:Getty Images

ブルージェイズの岡本和真内野手(29)が野手合流日の16日(日本時間17日)、フロリダ州ダンイーデンの球団施設でキャンプイン。さっそくライブBPに参加するなど、順調な仕上がりを披露した。

キャンプ初日ということで全体ミーティングがあり、その後ウォームアップへ。グラウンドへ場所を移して行ったフリー打撃は、ゲレロJr、スプリンガー、バーショの中軸と同組で行った。

強い向かい風の中、柵越えこそなかったもののライナー性の強い打球を連発。ラスト31スイング目に左翼へ初アーチを放つと、チームメイトから歓声が上がった。

その後行われた初のライブBPは、メジャー経験のある投手との対戦。まずは右のアンダースロー・ロジャース。2球目を振り抜くと、詰まったように見えた打球が右中間のウォーニングトラックまで飛んだ。

2人目の右腕エストラーダとは2打席連続で対戦し、1打席目は3球目を打って三塁ゴロで、2打席目は四球を選んだ。結局、2打数無安打、1四球で"初体験"のライブBPを終えた。

その間、主砲ゲレロJrと通訳を通して談笑するなど、チームに溶け込む努力も惜しまない。「ここ数日、彼と一緒に過ごしたけど、とてもうまくやっていると思う」とゲレロJr。こちらも岡本を早く受け入れようとする気遣いが感じられた。

「多少、動きがどういう感じなのか確かめながら、今日はできたと思います。素晴らしい環境で、天気もいいなと思います」と岡本。

ライブBPの右中間への飛球について問われると「詰まった？そうですね。徐々にタイミングを良くしていきたいと思います」とアジャストに自信をのぞかせた。

テレ東リアライブ編集部

大谷翔平 ペラペラ英語スピーチ！会見でも全米に衝撃！？



井端弘和監督 山本由伸・鈴木誠也らWBC出場10選手を追加発表 「優勝しかないと思っている」

ロバーツ監督 「ヤマモトはロボットかもしれない」山本由伸はアメリカでもすでに伝説となりつつある