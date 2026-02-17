2月12日、タレントの辻希美がブログを更新し、リビングで大規模なリフォームをおこなっていることを報告した。このリフォームから、辻の “こだわり” が浮き彫りになっているようだ。

辻は、2022年3月のInstagramで新居を構えたことを報告し、“豪邸” として認知されるようになった。

「1年半かけて打ち合わせし、輸入材不足による価格高騰に見舞われたことを明かしており、新居の完成を喜んでいました。その後、YouTubeでは、広々としたキッチンや防音スタジオ、さらに1階と2階の間に巨大な転落防止ネットを張った公園のような設備を公開し、SNSでもたびたび話題になっていました」（スポーツ紙記者）

冒頭のブログで、辻は《引っ越し》というタイトルの記事を投稿。ただ、引っ越したのではなく、《今日から床暖の工事が始まりましてリビングをスタジオに移動させました笑》と、リビングで床暖房の後づけリフォームをしていることを明かした。リビングから家具を撤去し、スタジオに移した写真も添えており、大規模な工事がおこなわれている様子。

この投稿に関して、Xでは

《辻ちゃんのお金の使い方気持ちーねー》

と微笑ましく見る声があがっている。しかし、一方で

《どんだけ金持ってんねん》

など、冷ややかな声も聞かれており、賛否が分かれている。辻が自宅のリフォームをするのは、今回が初めてではない。

「2024年3月のYouTubeで、キッチンを対面式に変更し、デザインや食洗機なども一新したことを明かしました。動画内で、辻さんは『なんて言い訳をしようかな』と冗談交じりに話しており、引っ越して2年でリフォームすることに対する世間の反応を気にしていました。

今回、築4年で2度めのリフォームに至ったわけですが、注文住宅で頻繁に大規模な “手入れ” をすることに、意見が分かれてしまったようです」（芸能記者）

夫で俳優の杉浦太陽との間に4人の子どもが生まれ、家族との様子をSNSで発信してきた辻。2025年には、大きな変化があった。

「8月に5人めの女の子が誕生したのです。もともと、辻さんは2024年10月のYouTubeの生配信で、リビングに床暖房をつけなかったことを後悔していると話していました。

新しい家族と暮らすなかで、より過ごしやすい家にしたいという思いが強くなったのかもしれません。時間をかけて建てた家であっても、妥協しない辻さんのこだわりがうかがえます」（同）

床暖房のリフォームで、今度こそ満足できる家になるか。