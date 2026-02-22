この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

竹田恒泰「わざとはめた冤罪は許せない」捜査員への賠償請求に「人生詰む」と驚愕

政治評論家で作家の竹田恒泰氏が、自身のYouTubeチャンネルで「冤罪が無くなる？賠償金は『捜査員が負担』！大川原冤罪事件！」と題した動画を公開。大川原化工機事件を巡り、捜査員個人に賠償金の負担を求める動きについて「すごい良い抑止力になる」と評価しつつ、意図的な冤罪を生む構造を厳しく批判した。



動画内で竹田氏は、精密機械製造会社「大川原化工機」の社長らが不当に逮捕・起訴された冤罪事件に関する新聞記事を取り上げた。東京都監査委員が、当時の警視庁公安部の捜査員3人に「故意や重過失」があったと認定し、都が支払った国家賠償金約9500万円を捜査員個人に請求するよう警視庁に勧告した点に注目。「これちょっとびっくりしましたね」と驚きを露わにしつつ、3人で約9500万円という金額について「個人で払わなきゃいけない。人生詰みますからね」とその影響の大きさを強調した。



竹田氏は、今回の事件の背景にある警察組織の構造的な問題にも言及。「結局ね、手柄主義なんですよね」と指摘し、経済安全保障が議論されていた当時、公安警察が実績作りのために「ちょうどいい規模の会社」をターゲットにしたとの見解を示した。竹田氏は「最初から冤罪ありきでやってる」「わざとはめた」と述べ、捜査員が専門家の意見すら歪曲して逮捕に踏み切ったとされる経緯を痛烈に批判。その上で、「故意重過失で冤罪なんてやったら人生詰むっていうぐらいのことにしておかないと」と語り、今回の個人への賠償請求は、将来的な不正捜査を防ぐための必要な措置であると断じた。



最後には、「この人たちは逮捕されないんですかね」と刑事責任の追及についても疑問を呈した竹田氏。「司法に対する信頼を根底から覆す話」だと憤りを隠さず、「二度と再びこんなことがあっちゃいけない」と語り、再発防止に向けた厳しい対応を求めて動画を締めくくった。