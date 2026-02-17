ÊØÍø¤ÊÍÈ¤²¾Æ¤Ä´Íý´ï¥Î¥ó¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÄ´Íý¤·¤Æ¤ë¤Î¡©
2024Ç¯4·î16Æü¤Îµ»ö¤òÊÔ½¸¤·¤ÆºÆ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìý¤ò»È¤ï¤º¤ËÍÈ¤²Êª¤¬¤Ç¤¤ë¤È¿Íµ¤¤Î¥Î¥ó¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¡£¥¨¥¢¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤âºòº£¤È¤Æ¤â¿Íµ¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍÈ¤²Ìý¤¯¤é¤¤¹â¤á¤Î²¹ÅÙ´¶¤Ç¿Íµ¤½Ð¤Þ¤¯¤ê¤Ê¤Î¤¬¥¢¥á¥ê¥«¡£ÆÃ¤Ë¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¥¹¥Æ¥¤¥Û¡¼¥à´ü´Ö¤ÇÇúÈ¯Åª¤Ë¿Íµ¤¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¡¢SNS¤Ç¤â´ØÏ¢¥ì¥·¥Ô¤¬Â¿¤¯¥Ý¥¹¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìý¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¡Ä¡£¤Þ¤ë¤ÇËâË¡¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³³«È¯¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤Ä´ÍýË¡¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ÆÍÇ¡¸½¤ì¤¿Ì´¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÀìÌç²È¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¤Ï¥³¥ó¥Ù¥¯¥·¥ç¥ó¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ÎÃç´Ö
¡Ö¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¡×¤È¤¤¤¦¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤Ç´ª°ã¤¤¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¥Î¥ó¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¤Ï¥³¥ó¥Ù¥¯¥·¥ç¥ó¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ÈÆ±¤¸Ä´ÍýË¡¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥Ù¥¯¥·¥ç¥ó¥ª¡¼¥Ö¥ó¤È¤Ï¡¢¸ËÆâ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ò¡¼¥¿¡¼¤¬Ç®¤·¤¿É÷¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Ç½Û´Ä¤µ¤»Ä´Íý¤¹¤ë¥Þ¥·¥ó¡£¥³¥ó¥Ù¥¯¥·¥ç¥ó¡ÊConvection¡Ë¤È¤ÏÂÐÎ®¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¨¥¢¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¤Ï¡¢¤Ä¤Þ¤ê¾®·¿¤Î¥³¥ó¥Ù¥¯¥·¥ç¥ó¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢¶õµ¤¤ÎÎ®¤ì¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥¢¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥³¥ó¥Ù¥¯¥·¥ç¥ó¥ª¡¼¥Ö¥ó¤è¤ê¤â¶õµ¤¤ÎÎ®¤ì¤¬5ÇÜ¤Û¤ÉÂ®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥«¥Ê¥À¤Î¥²¥ë¥ÕÂç³Ø¤Ç¿©Êªµ»½Ñ¤ò¸¦µæ¤¹¤ë¹©³Ø¶µ¼ø¤ÎKevin Keener»á¡£
¥Î¥ó¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ï¤³¤¦¡£Ç®¤¤¥á¥¿¥ë¥³¥¤¥ë¤Î²¼¤Ë¤¢¤ëÂç¤¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤¬¡¢Ç®É÷¤ò¾å¤«¤é²¼¤Ø¤È¿á¤¾å¤²¤Þ¤¹¡£¿©¤ÙÊª¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤Î²¼¤Ë¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¹Â¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤³¤¬Ç®É÷¤ÎÄÌ¤êÆ»¤È¤Ê¤ê¡¢¿©¤ÙÊª¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Ç®É÷¥È¥ó¥Í¥ë¤òºî¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£Èó¾ï¤ËÍ¥¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·¤·¤¤Ä´ÍýË¡¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥Î¥ó¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¤Ï¥³¥ó¥Ù¥¯¥·¥ç¥ó¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ò¡¢¤è¤ê¾Æ¤ÍÈ¤²É÷¤ËºÇÅ¬²½¤·¤¿¼êË¡¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¥Î¥ó¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¤Ï¡ÖÍÈ¤²¡×¤Æ¤¤¤Ê¤¤
Ìý¤Ï¶õµ¤¤è¤ê¤âÇ®Î®Â«¡ÊÃ±°Ì¤ÏW/m2¡Ë¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢¤è¤êÁÇÁá¤¯Ç®¤ò¿©¤ÙÊª¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÍÈ¤²Êª¤Î¥«¥ê¤Ã¥Ñ¥ê¤Ã¤Ï¡¢¹â¤¤Ç®Î®Â«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿åÊ¬¤¬³°¤ËÆ¨¤²¤ëÁ°¤Ë¡¢°á¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¼Â¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÈ¤²Êª¤ÎÇ®Î®Â«¤Ï10W/m2¤«¤é3ËüW/m2¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Î¥ó¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¤Ï¡¢¤½¤Î¿ô»ú¤Ë¤Ï¤Û¤É±ó¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
Keener¶µ¼ø¤¤¤ï¤¯¡Ä
¡Ö¥¨¥¢¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥ª¥¤¥ë¤Ç¤ÎÍÈ¤²Êª¤Î¤è¤¦¤ÊÎÏ¤Ï»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Èæ³Ó¤¹¤ì¤Ð¡¢¼ÂºÝ¤ËÌý¤ÇÍÈ¤²¤ì¤Ð¡¢¡Ê¥¨¥¢¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¤Ë¤è¤ë¡Ë²¹É÷¤Î100ÇÜ¤Û¤É¤Î²ÃÇ®ÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¥Î¥ó¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢ÍÈ¤²Êª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ù¥¤¥¯¡£·ÜÆù¤Ê¤é¤Ð¡¢ÅâÍÈ¤²¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Á¥¥ó¤Î¹áÁð¥Ñ¥óÊ´¾Æ¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¶á¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¤´²ÈÄí¤Ë¤Ï¥³¥ó¥Ù¥¯¥·¥ç¥ó¥ª¡¼¥Ö¥ó¤¬¤¢¤ë
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥ª¡¼¥Ö¥ó¥ì¥ó¥¸¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ù¥¯¥·¥ç¥ó¥ª¡¼¥Ö¥ó¤¬¤¢¤ë¤ÈÎÁÍý¹¥¤¤Î¹ë²Ú¤Ê¥¥Ã¥Á¥ó¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï1967Ç¯¤Î¥³¥ó¥Ù¥¯¥·¥ç¥ó¥ª¡¼¥Ö¥óÅÐ¾ì°ÊÍè¡¢¥¥Ã¥Á¥ó²ÈÅÅ¤Î¼ç¥á¥ó¥Ð¡¼¡£¥¥Ã¥Á¥ó¤Îºî¤êÉÕ¤±ÀßÈ÷¤È¤·¤Æ¡¢ÄÂÂßÊª·ï¤Ç¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥Ù¥¯¥·¥ç¥ó¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢´ðËÜ¤Ï¿©¤ÙÊª¤òÆþ¤ì¤ë¥é¥Ã¥¯¤Î¾å²¼¤ËÇ®¤¤¥³¥¤¥ë¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ËÆâ¤Î±ü¿¿¤óÃæ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥Ù¥¯¥·¥ç¥ó¥ª¡¼¥Ö¥ó¤¬¤¹¤Ç¤Ë¤¢¤ë¤´²ÈÄí¤Ï¡¢¥Î¥ó¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¡õ¥È¥ì¥¤¤ò¹ØÆþ¤¹¤ì¤Ð¡¢¥³¥ó¥Ù¥¯¥·¥ç¥ó¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç¥Î¥ó¥Õ¥é¥¤¥á¥Ë¥å¡¼¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¿ôËü±ß¤Î¥¨¥¢¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¤òÊÌÅÓ¹ØÆþ¤¹¤ë¤è¤ê¤â¤º¤Ã¤È¤ªÆÀ¡ª
¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢¥³¥ó¥Ù¥¯¥·¥ç¥ó¥ª¡¼¥Ö¥ó¤¬É¸½àÁõÈ÷¤Î¥¢¥á¥ê¥«²ÈÄí¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¥Î¥ó¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¥Î¥ó¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï7600²¯¥É¥ë¡ÊÌó117Ãû3000²¯±ß¡Ë¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤Î¾¡Íø
¥ª¥é¥ó¥À¤ÎÈ¯ÌÀ²ÈFred Van der Weij»á¤¬¡¢2005Ç¯¤Ëºòº£¥Ö¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Î¥ó¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¤ò³«È¯¡£ÄÌ¾ï¤Î¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¤Ê¤·¤Ç¡¢¤´²ÈÄí¤Ç¥«¥ê¤Ã¤È¥Õ¥ï¤Ã¤È¤·¤¿¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Weij»á¤Î»îºîÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢²ÈÅÅ¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¡£2010Ç¯¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¤Î¥Î¥ó¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼½éÂå¥â¥Ç¥ë¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Î¥ó¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¡¿¥¨¥¢¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¤Ï¡¢¤½¤Î¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¥»¥ó¥¹¤¬¾¡Íø¤Î¸°¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡¢¤½¤ÎÀ½ÉÊÌ¾¤«¤é¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤Ä´Íý²ÈÅÅ¡¦Ä´ÍýË¡¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¥Ò¥Ã¥È¤ÏÍ¥¤ì¤¿¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â¸½¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¸í²ò¤òÍ¿¤¨¤ëÉ½¸½¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
1945Ç¯¡¢William Maxson¤È¤¤¤¦È¯ÌÀ²È¤¬¡ÖWhirlwind Oven¡×¤È¤¤¤¦¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤Î²ÈÅÅ¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÀâ¤Ë¤Ï¤³¤ì¤¬¥Î¥ó¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¤Îµ¯¸»¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·³¸þ¤±¤ËÎäÅà¿©ÉÊ¤Î»þÃ»Ä´Íý²ÈÅÅ¤È¤·¤ÆÇä¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤Îµ»½ÑÅªÀ©¸Â¤â¤¢¤ê¡¢¸ËÆâ¤Î²¹ÅÙ¤Ï100¡î¼å¤Þ¤Ç¤·¤«¾å¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Whirlwind Oven¤¬¡¢¸½Âå¤Î¥Î¥ó¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤«¡£¡ÖWhirlwind Oven¡áÀûÉ÷¥ª¡¼¥Ö¥ó¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Î¤»¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¥ª¡¼¥Ö¥ó¤È¤¤¤¦´ûÂ¸¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÈÆ±¤¸Ì¾¾Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶¯¤¯¿Í¡¹¤ÎÃíÌÜ¤ò¼æ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Î¥ó¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¤è¤ê¤â¤º¤Ã¤È¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤ò¤¦¤Þ¤¯ÀâÌÀ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤È¤âÈéÆù¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Î¥ó¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¤ÎÎÉ¤µ
¥³¥ó¥Ù¥¯¥·¥ç¥ó¥ª¡¼¥Ö¥ó¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¥Î¥ó¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¤Ï¥Ø¥ë¥·¡¼¤«¤Ä¼ê·Ú¤ËÍÈ¤²¾Æ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤ò³Ú¤·¤á¤ëÊØÍø¤Ê²ÈÅÅ¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥Ù¥¯¥·¥ç¥ó¥ª¡¼¥Ö¥ó¤è¤ê¤â¾ì½ê¤â¼è¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Îã¤¨¥³¥ó¥Ù¥¯¥·¥ç¥ó¥ª¡¼¥Ö¥ó¤¬¤ª¤¦¤Á¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥Î¥ó¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¤Ï¸ËÆâ¤Î¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤¬ÁÇÁá¤¯¡¢¾¯ÎÌÄ´Íý¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¡¼¥Ö¥ó¤äÍÈ¤²Êª¤è¤ê¤âÉßµï¤¬Äã¤¯¤ª¼ê·Ú¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Î¥ó¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¹¥¤¤Ê²ÈÅÅ¥Þ¥Ë¥¢¤âÂ¿¤¯¡¢ÀìÍÑ¥ì¥·¥Ô´Þ¤á¶¯¸Ç¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬¤¢¤ê¡¢¥«¥ë¥Á¥ã¡¼ÅªÌÜÀþ¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¥Î¥ó¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¤Ïº£¤Þ¤Ç¤ÎÄ´Íý²ÈÅÅ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥Î¥ó¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¤¬¤¤¤¤°¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¡¢º£²ó°ìÀÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤è¡£¤â¤·¤«¤·¤Æ¸í²ò¤·¤Æ¤Ê¤¤¡©¤È¤¤¤¦ÏÃ¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¸í²ò¤¬²ò¤±¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢»È¤¦¿Í¤Ï»È¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£ÈþÌ£¤·¤¤¤´ÈÓ¤¬¤Ç¤¤¿¤é¾¡¤Á¡¢¤½¤ì¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¥Î¥ó¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¤³¤È
¥Î¥ó¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¤ò»È¤¦¾å¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤³¤È¡£¤½¤ì¤Ï¿©¤ÙÊª¤Î²¼¤Ë¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥·¡¼¥È¤ä¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¥ë¤òÉß¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤è¤Í¡©¤Ã¤Æ¤³¤È¡£¤³¤ì¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¡¢¥³¥ó¥Ù¥¯¥·¥ç¥ó¤ÊÍÈ¤²¾Æ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À¤Î¥ª¡¼¥Ö¥óÎÁÍý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥·¡¼¥È¤ä¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¥ë¤¬Ç®É÷¤ÎÂÐÎ®Ë¸¤²¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡£Ä¾ÀÜ¿©¤ÙÊª¤ËÇ®É÷¤¬Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Î¥ó¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¤ÎºÇÂç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Í×Ãí°Õ¡ª
¾å¤«¤é¤â²¼¤«¤é¤â¶´¤ó¤Ç²ÃÇ®¤¹¤ë¥Û¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¥È¡£¤ª¤¤¤·¤¯¤Ç¤¤ë