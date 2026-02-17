HOTEL THE MITSUI KYOTOのスパが、「フォーブス・トラベルガイド2026」スパ部門で5つ星獲得
HOTEL THE MITSUI KYOTOは2月12日、「フォーブス・トラベルガイド2026」のスパ部門において、施設内の「サーマルスプリングSPA」が初めて最高評価の5つ星を獲得したことを発表した。
「フォーブス・トラベルガイド2026」のスパ部門で最高評価の5つ星を獲得
「フォーブス・トラベルガイド」は、「ラグジュアリー・サービスのオリンピック」とも称され、約900もの厳格な基準に基づき匿名調査員が評価を行う権威ある格付け制度。
同ホテルは、ホテル部門においても開業以来5年連続で5つ星を維持しており、関西で唯一、スパとホテルの両部門で最高評価を同時獲得している。今回の受賞は、2025年の「世界で最も優れたホテル50」への選出や、ミシュランガイドでの「3ミシュランキー」獲得に続く快挙になるという。
総支配人の加勢田愉士氏は、これまでの愛顧に感謝を述べるとともに、「今年開業予定の『HOTEL THE MITSUI HAKONE』でも、京都で培ったおもてなしの心を継承しつつ、それぞれの土地の魅力を最大限に活かした唯一無二の体験をお届けできるよう、スタッフ一同、さらなる高みを目指して努めてまいります」と述べた。
