ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートのペア・フリーが16日（日本時間17日）に行われ、ショートプログラム（SP）5位だった三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）がフリー世界新となる158.13点をマーク。合計を自己ベストの231.24点とし、ペアでは日本史上初の金メダルを獲得した。表彰式後、メダルを獲得した3組が最上段に並んで記念撮影に応じたが、その際に判明したりくりゅうと銀＆銅ペアの体格差に、ネット上のファンがあらためて驚いている。

SP5位で迎えた勝負のフリー。本来のりくりゅうらしい演技で観客を魅了すると大逆転で頂点に。観客席で見守った坂本も涙するなど、日本中が感動するような魂の演技を見せた。

日本史上初の快挙を達成し、笑顔で迎えた表彰式で金メダルを手にした2人。表彰式後、最上段にメダルを獲得した3組が並んで記念撮影に応じたが、その際に銀メダルのアナスタシア・メテルキナ、ルカ・ベルラワ組（ジョージア）、銅メダルのミネルバファビエンヌ・ハーゼ、ニキータ・ボロディン組（ドイツ）との体格差に。身長146センチの三浦は特に小柄に見える。ネット上の日本ファンがあらためて注目した。

「ペア3組並ぶとりくりゅう2人とも小柄なんだね そんな2人が金メダルだよ」

「ホントに小柄な身体で良く頑張ったね。心も体も強かった！」

「りくりゅうペア、小柄なんだな、木原さんが両脇に挟まれてしゃがんでるように見える」

「りくりゅうペアって他のペアと並ぶと小柄なんだ」

「演技中はそう見えないのがすごい」

「三浦選手ほんと小っちゃいなーどこにあんなパワーが…」

「表彰台の一番高い所に立っても小さいりくちゃん、かわいい」

海外勢との体格差を覆した、歴史を変える金メダルとなった。



（THE ANSWER編集部）