初音ミク×チロルチョコ第2弾♡限定BOX登場

チロルチョコより、「初音ミク」とのコラボデザイン“チロルミク”第2弾となる「チロルミクBOX」が登場。3月9日（月）の“ミクの日”を記念して、全国で発売されます。描きおろしパッケージと限定フレーバーが楽しめる、ファン必見のスペシャルBOXです♡

みっくみくみるくソーダ味

第2弾フレーバーは、さわやかなソーダ風味のみっくみくみるくソーダ味。

初音ミクのイメージカラーと透明感のある歌声を表現したソーダ風味生地の中に、チロルチョコ〈ミルク〉のイメージを持たせたミルククリームを組み合わせました。

コクのあるミルクとすっきりとしたソーダのバランスが絶妙で、甘さの中に爽快感が広がります♪チロルミクの世界観を味覚でも楽しめる仕上がりです。

春を味わう♡バターステイツ by銀のぶどうの苺サンド

描きおろしデザインに注目

価格：324円（税込）

パッケージには、イラストレーター・夢ノ内氏がチロルチョコのミルク味をテーマに描きおろした“チロルミク”が登場。

「初音ミク」のイメージカラーとチロルチョコ〈ミルク〉の牛柄を組み合わせた、遊び心あふれるデザインです。

個包装は全6種類でランダム封入。さらに、かわいいおまけのクリアカード1枚付きで、デザインは全5種類をご用意。BOXタイプでコレクション心もくすぐります。

※個包装のデザインはランダム封入です。

※クリアカードはランダムで1枚封入です。

ミクの日は甘く可愛く♡

“ミクの日”を彩る「チロルミクBOX」は、味もビジュアルも楽しめる特別なコラボ商品。描きおろしデザインと限定フレーバーで、開ける瞬間からワクワクが止まりません。

自分へのご褒美やちょっとしたギフトにもぴったり。なくなり次第終了なので、気になる方はお早めにチェックしてみてください♡