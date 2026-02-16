＼前売りチケットの購入はここから！／

ハウステンボスでは2026年2月27日(金)〜6月28日(日)の期間、「ミッフィー・ワンダースクエア」誕生後初の「ミッフィーセレブレーション」が開催されます。

ミッフィー誕生70周年の記念すべき年に誕生した新エリア「ミッフィー・ワンダースクエア」。今春の「ミッフィーセレブレーション」では、開業から1周年を記念して、さまざまなコンテンツが用意されています♪

ミッフィー＆フレンズ セレブレーションパレード

イベントの目玉は「ミッフィー＆フレンズ セレブレーションパレード」。ミッフィーの大切な友人であるメラニーに加え、今春はボリスとグランティも初参加します。季節の花々をあしらった特別仕様のフロートは、イベントに合わせて新デザインで登場。フロートから降りたミッフィーと仲間たち、ダンサーと一緒にダンスやフォトタイムを楽しみましょう！

ミッフィーのフラワーブルームガーデン

今回新登場の「ミッフィーのフラワーブルームガーデン」。春の花とミッフィーのかわいらしさが融合した、この季節でしか味わえないフォトジェニックな世界観に入り込むことができます！

アムステルダムシティ内にある「スタッドハウス」前には色鮮やかなフラワータワーが並び、ヨーロッパの街並みを彩ります。フラワータワーの間からミッフィーがひょっこり顔をのぞかせて、まるでかくれんぼをしているみたい！

「ミッフィー・ワンダースクエア」にあるミッフィーのアーチも定番のフォトスポット。絵本の世界への入口に立ったような気分にさせてくれます。

＼前売りチケットの購入はここから！／

▶▶ ハウステンボス

1DAYパスポート

エブリデイ・セレブレーションキッチン「ミッフィーとメラニーのセレブレーションハンバーグ」

（2026年2月27日（金）〜5月28日（木）までの販売）

「ミッフィー・ワンダースクエア」内にあるレストランやテイクアウト専門店では、春の訪れを感じられる限定グルメが登場！

「ミッフィーとメラニーのセレブレーションハンバーグ」は、お花のケーキをイメージしたハンバーグに、チーズでできたミッフィーやくまちゃん、お花で彩ったサラダを添えた、見た目も華やかなプレート。思わず写真を撮りたくなるひと皿です。

ホリデー・ピクニックカフェ「ミッフィーのお花畑BOX」

「ミッフィーのお花畑BOX」は、春のお花畑をイメージしたサンドイッチボックス。ボックスを開けた瞬間、ミッフィーの形のサンドイッチと目が合います…！

ア クールベールカフェ「ミッフィーのグラスデザート」

さらに「ホテルアムステルダム」内にあるレストラン「ア クールベールカフェ」では、パティシエ特製の「ミッフィーのグラスデザート」が提供されます。フルーツの甘みやクリームのまろやかなコクなど、さまざまな味わいが重なり合って絶品！ 見た目のかわいらしさに加えて本格的な味わいも楽しめる、ここでしか出合えない特別なスイーツです。

春にぴったりなファッションアイテムやトラベルグッズ

(左から順に)シフォンブラウス、スカート、トートバッグ

「マイ・ミッフィーブティック」では、ミッフィーのファッションアイテムや旅気分を盛り上げてくれるトラベルグッズなどが新登場！

春らしい雰囲気を感じさせる「STRAWBERRYシリーズ」は、シフォンブラウスやスカート、おでかけにぴったりのトートバッグがラインナップ。着るだけで気分が明るくなるアイテムです。

(左から順に)シフォンブラウス、スカート、トートバッグ

「Travelシリーズ」には、チューリップ柄の折りたたみボストンバッグや、上品なキャリーケースが登場。ハウステンボス限定のデザインで特別な旅を演出します！

このほか、色とりどりの花々に囲まれた華やかなステージで、ミッフィーとメラニーが贈る特別なショー「ミッフィーとメラニーのスプリングハピネス」も開催されます。ミッフィーと一緒に、ハウステンボスでの1日を満喫しましょう！

Illustrations Dick Bruna @ copyright Mercis bv, 1953-2025 www.miffy.com

▶▶「ハウステンボス」の記事一覧はこちらから！



Text：中川葉月



