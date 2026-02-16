e☆イヤホンは、3月21日にイヤフォン・ヘッドフォンを中心とした“ポータブルオーディオ”の試聴＆体験イベント「ポタフェス 2026 広島」を開催する。入場無料、事前登録なしのフリー入退場で、開催時間は11時～17時、最終入場は16時30分。

広島でのポタフェス開催は、2015年の「ポタフェス Limited」以来11年ぶりで、フルサイズのポタフェスとしては初の開催。今回の開催ではイヤフォンやヘッドフォンの他、ポータブルオーディオプレーヤーなどを手掛ける98のブランドが国内外から参加する。(ブランド数は2月12日時点での情報)

「ポタフェス 2026 広島」注目の展示製品については、今後発表される。

会場では、各ブランドが出展するブースにて注目の最新モデルや、未発表の試作機などを試聴可能。また、豪華賞品が当たるスタンプラリーも用意しているとのこと。e☆イヤホン特設物販をはじめ、オーダーメイドイヤフォン注文受付、買取など、e☆イヤホンの各種サービスも利用できる。

オーディオトークバラエティー in 広島(ゲスト:反田葉月さん)

【開催情報】 イベント名称：ポタフェス 2026 広島 開催日程：2026年3月21日 11時～17時(最終入場16時30分) 入場料：無料(事前登録なしのフリー入退場) 会場：広島県立広島産業会館 西展示館 第2展示場 所在地:〒732-0816 広島県広島市南区比治山本町16-31 アクセス：広島電鉄「南区役所前」徒歩1分

当日は、広島県出身で、e☆イヤホン公式YouTubeチャンネルにも出演歴がある声優・反田葉月がゲスト参加するトークイベントも開催。注目の新製品の紹介や、広島ならでは企画が予定されている。

また、本イベントは公開収録の形で行なわれ、イベントの模様は後日、e☆イヤホン公式 YouTubeチャンネルにて公開されるとのこと。

【開催情報】 イベント名称：ポタフェス開催記念！オーディオトークバラエティー in 広島 開催日程：2026年3月21日 14時～ 場所：ポタフェス 2026 広島 会場内 現地観覧：無料(ホールスタンディング)

【コラボ】かわいい屋さんがやってきた！アイドル・声優である反田葉月さん初のオーダーメイドイヤーピース！【eA-R】

ASSY ミーティング Light

さらに当日は、オーツェイドによるイヤフォン組み立て体験イベント「ASSY ミーティング」のショート版である「ASSY ミーティング Light」を初開催。

通常のASSYミーティングは、一日がかりで組み立てやチューニングを行なうが、ASSYミーティングもポタフェスでの試聴もどちらも楽しめるように、音のチューニングのみ

特化した内容で体験できるという。

【開催情報】 イベント名称：ASSY ミーティング Light in ポタフェス 広島 制作モデル：MAPro1000ベース(コネクタ：Pentaconn ear) 価格：16,000円 開催日：3月21日 講座時間：第1部 11時30分～13時30分/第2部 14時30分～16時30分 申込方法：e☆イヤホンオンラインストアにて先着順で受付(事前決済)

2025年10月に行なわれた「ポタフェス 2025 名古屋」の様子

ポタフェス2026年 年間スケジュール

2026年は年間で全5回のポタフェスが開催予定。

・2026年3月21日(土)/ 広島

・2026年5月30日(土)/ 札幌

・2026年7月11日(土)・12 日(日)/ 東京

・2026年10月3日(土)/ 大阪

・2026年12月12日(土)・13日(日)/ 東京